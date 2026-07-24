L’Aria che Tira, David Parenzo saluta (ma solo per l’estate): quando torna e la svolta su chi condurrà al suo posto Il conduttore oggi si è congedato con l'ultima puntata della stagione. Ora subentrerà una collaboratrice di lunga data, alla sua prima prova importante come volto di punta.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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L’ultima puntata della stagione ‘regolare’, a L’Aria che Tira, è andata in onda oggi, venerdì 24 luglio 2026. Il conduttore David Parenzo si è congedato così con un breve messaggio di ringraziamento, e ha dato appuntamento a settembre al suo pubblico, quando riprenderà ufficialmente la programmazione canonica su La 7. Nel frattempo, le redini del talk mattutino andranno a una storica collaboratrice e inviata, Ludovica Ciriello, che appena una settimana fa era subentrata a Parenzo in corsa. Ecco qui sotto tutti i particolari.

L’Aria che Tira, il saluto di David Parenzo e l’annuncio della sostituta

Si chiude senza grandi scossoni la stagione regolare de L’Aria Che Tira su La 7. Una cavalcata al solito entusiasmante, che recentemente ha anche regalato a Parenzo e compagni la delizia dello scoop sull’audio della discordia tra Meloni e Trump. Ora il giornalista e conduttore andrà in vacanza (meritatissima) per tornare al suo posto ai primi di settembre. Come lui stesso ha annunciato nella puntata di oggi, con un breve messaggio di rito indirizzato al pubblico.

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"Io tornerò il 7 di settembre", ha spiegato Parenzo, "ma questo programma non chiude perché da lunedì, con Ludovica Ciriello che il pubblico de L’Aria che Tira ben conosce, proseguirà il racconto della politica e dell’attualità". Poi è arrivato il ringraziamento dovuto: "Io ringrazio voi che ci avete seguito con grande affetto e calore, è stata una stagione davvero straordinaria, ma non finisce qui. Grazie a tutta la mia squadra, una parte è qui che voglio ringraziare, ma parlo a tutto il grande gruppo che contribuisce a rendere possibile tutto quello che avete visto e vedete ogni giorno".

Le redini de L’Aria che Tira a Ludovica Ciriello (che scalza Francesco Magnani)

Con un colpo di scena, anticipato però tra gli altri da Fanpage, Ludovica Ciriello si prende quindi lo scettro della conduzione estiva a L’Aria che Tira. Per la giornalista napoletana, che collabora da oltre 10 anni con La 7 – in giro per la Penisola e per l’Europa come inviata, e spesso in collegamento da Bruxelles – si tratta di una prova del nove fondamentale. Sarà la sua prima edizione estiva al timone in solitaria, di fatto un salto notevole ma arrivato al punto giusto della sua carriera. Negli ultimi anni, questa posizione in sostituzione di Parenzo era stata concessa a Francesco Magnani, che continuerà comunque a far parte della redazione del programma. Ora, invece, tocca a un volto nuovo, per certi versi inatteso. Ma Parenzo sa di lasciare il programma in ottime mani.

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