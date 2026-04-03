L'amore sta bene su tutto, un cast d'eccezione per il nuovo film di Giampaolo Morelli: c'è anche Claudia Gerini
Settima fatica da regista per l'attore napoletano, dopo la saga di Falla girare e L'amore e altre seghe mentali: ecco tutto ciò che sappiamo in merito
Il prossimo 6 maggio arriverà nei cinema italiani L’amore sta bene su tutto, commedia romantica diretta da Giampaolo Morelli e con Claudia Gerini, Max Tortora e Monica Guerritore nel cast. Settima fatica dietro la cinepresa per l’attore napoletano, famoso anche per la partecipazione al secondo e al terzo capitolo della saga Smetto Quando Voglio di Sydney Sibilia. Prima di questo aveva diretto due cortometraggi, 7 ore per farti innamorare, la dilogia di Falla girare e L’amore e altre seghe mentali. A circa due mesi dall’uscita, L’amore sta bene su tutto si presenta con un trailer che mostra anche il ricco cast e che vi lasciamo in calce a questo articolo.
Di cosa parla la trama de L’amore sta bene su tutto?
Il film, scritto da Morelli assieme a Gianluca Ansanelli e a Tito Buffulini racconta tre storie intrecciate tra loro, con protagonisti personaggi di età diverse ma accomunati dalle stesse ferite, per mostrare come l’amore possa sempre stupire e stravolgere la vita di chi se lo trova sul proprio cammino. La prima storia ha per protagonista una trentenne inguaribile romantica ma reduce da una serie di delusioni amorose. Per tenersi lontana dai guai, concentra tutte le sue energie sul sogno di diventare una fashion designer. I suoi buoni propositi vengono però messi alla prova dall’incontro con un affascinante professore universitario dallo sguardo magnetico ma dal carattere difficile. Nonostante le evidenti differenze e le continue tensioni, tra i due nasce un’attrazione a cui è impossibile sottrarsi. La seconda storia, invece, parla di un ex cantante e di una conduttrice di cucina, entrambi alle prese con il peso delle scelte passate. La terza, infine, è quella di una coppia in crisi, costretta a confrontarsi con il bisogno di riscoprire se stessa e il proprio legame.
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Il notevole cast de L’amore sta bene su tutto: quando esce il film al cinema?
Come accennavamo in apertura, Morelli ha riunito per il suo prossimo film un cast di volti noti del panorama italiano. Troviamo, infatti, Claudia Gerini, Max Tortora e Monica Guerritore, ma anche Paolo Calabresi, Ilenia Pastorelli, Roberto Citran e Gian Marco Tognazzi. A essi si aggiunge ovviamente lo stesso Morelli. Il film, prodotto da Fulvio e Federica Lucisano, Italian International Film e da Piperfilm, è stato presentato fuori concorso al Festival di Taormina 2025.
L’amore sta bene su tutto esce al cinema il prossimo 6 maggio: qui sotto vi lasciamo il trailer ufficiale.
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