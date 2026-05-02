Giampaolo Morelli in un vortice di emozioni imprevedibili: la forza caotica dell’amore ribalta vite, cuori e certezze Con L’amore Sta Bene Su Tutto, Giampaolo Morelli racconta sentimenti imprevedibili che cambiano la vita: una commedia in arrivo al cinema dal 6 maggio 2026.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Giampaolo Morelli torna al cinema con L’Amore Sta Bene Su Tutto, commedia che arriverà nelle sale il 6 maggio 2026. Diretto e interpretato dallo stesso Morelli, il film racconta intrecci sentimentali e relazioni in crisi, e mostra come l’amore possa arrivare all’improvviso e cambiare tutto. Nel cast anche Claudia Gerini, Max Tortora, Monica Guerritore, Paolo Calabresi e Ilenia Pastorelli. Vediamo insieme tutti i dettagli.

L’Amore Sta Bene Sul Tutto, Giampaolo Morelli travolto da un amore che cambia tutto nel nuovo film

Il 6 maggio 2026 (quindi tra pochi giorni), lasciatevi travolgere anche voi dall’amore con il nuovo film diretto e interpretato da Giampaolo Morelli, affiancato da un cast di tutto rispetto composto da: Claudia Gerini, Max Tortora, Monica Guerritore, Paolo Calabresi e Ilenia Pastorelli. Il film racconta più storie intrecciate di personaggi diversi, mostrando come l’amore influenza e trasforma profondamente le loro vite. Tra queste storie emerge quella di Asia, una trentenne romantica delusa dall’amore, che decide di concentrarsi sul sogno di diventare fashion designer. I suoi propositi vengono però messi in discussione dall’incontro con Massimo, affascinante professore universitario dal carattere difficile, con cui nasce un rapporto fatto di attrazione e conflitto. Il vero centro del film non è tanto ciò che accade, quanto gli effetti che l’amore ha sui personaggi, che cambiano inevitabilmente attraverso aperture emotive, rotture o prese di coscienza.

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Giampaolo Morelli racconta tutto questo con uno stile che unisce leggerezza e profondità emotiva: l’amore non viene idealizzato, bensì mostrato come una forza ambivalente che destabilizza, mette in crisi certezze e costringe a cambiare.

Giampaolo Morelli racconta l’amore in tutte le sue forme

Già dal titolo si evince che, con questo film, Morelli non racconta l’amore ‘classico’, ma un amore a tutto tondo, in ogni sua sfumatura. Una curiosità emersa di recente riguarda il modo in cui Morelli ha presentato il film durante la fase promozionale. Intervistato da RTL 102.5 insieme a Claudia Gerini, ha spiegato che la pellicola racconta "l’amore che fa giri immensi e poi ritorna", ma anche l’amore verso gli altri. Questa dichiarazione è determinante perché conferma che il film non si concentra esclusivamente sulle relazioni di coppia, ma cerca di estendere il concetto di amore a una dimensione più ampia, quasi legata alla solidarietà. Inoltre, in un’intervista a Il Messaggero, ha affermato: "Amo le commedie romantiche soprattutto da spettatore e non a caso tra i miei film preferiti c’è Love Actually. Quanto è bello quando al cinema quando senti "Ti amo" e parte la musica, e anche le luci sembrano più belle? Con questo film volevo raccontare l’amore nelle sue diverse sfaccettature: quello che sboccia all’improvviso, un vecchio sentimento che ritorna, legato a una passione tenuta nascosta. E poi c’è l’amore in senso ampio, la famiglia, come nel caso del personaggio interpretato da Claudia Gerini."

E poi prosegue dicendo: "Secondo me in molti casi oggi l’amore è vissuto in questo modo, poco coraggioso, superficiale. Io li chiamo "amori istagrammabili", c’è chi oggi condivide grandi dichiarazioni e il giorno dopo sta già con un altro. Quando ero ragazzo e mi lasciavo con una fidanzata passavo almeno un anno di lutto e almeno due anni per trovare di nuovo una persona giusta."

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