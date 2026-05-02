Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Giampaolo Morelli in un vortice di emozioni imprevedibili: la forza caotica dell’amore ribalta vite, cuori e certezze

Con L’amore Sta Bene Su Tutto, Giampaolo Morelli racconta sentimenti imprevedibili che cambiano la vita: una commedia in arrivo al cinema dal 6 maggio 2026.

Melania Fiata

Melania Fiata

Giornalista

Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Giampaolo Morelli torna al cinema con L’Amore Sta Bene Su Tutto, commedia che arriverà nelle sale il 6 maggio 2026. Diretto e interpretato dallo stesso Morelli, il film racconta intrecci sentimentali e relazioni in crisi, e mostra come l’amore possa arrivare all’improvviso e cambiare tutto. Nel cast anche Claudia Gerini, Max Tortora, Monica Guerritore, Paolo Calabresi e Ilenia Pastorelli. Vediamo insieme tutti i dettagli.

L’Amore Sta Bene Sul Tutto, Giampaolo Morelli travolto da un amore che cambia tutto nel nuovo film

Il 6 maggio 2026 (quindi tra pochi giorni), lasciatevi travolgere anche voi dall’amore con il nuovo film diretto e interpretato da Giampaolo Morelli, affiancato da un cast di tutto rispetto composto da: Claudia Gerini, Max Tortora, Monica Guerritore, Paolo Calabresi e Ilenia Pastorelli. Il film racconta più storie intrecciate di personaggi diversi, mostrando come l’amore influenza e trasforma profondamente le loro vite. Tra queste storie emerge quella di Asia, una trentenne romantica delusa dall’amore, che decide di concentrarsi sul sogno di diventare fashion designer. I suoi propositi vengono però messi in discussione dall’incontro con Massimo, affascinante professore universitario dal carattere difficile, con cui nasce un rapporto fatto di attrazione e conflitto. Il vero centro del film non è tanto ciò che accade, quanto gli effetti che l’amore ha sui personaggi, che cambiano inevitabilmente attraverso aperture emotive, rotture o prese di coscienza.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Giampaolo Morelli racconta tutto questo con uno stile che unisce leggerezza e profondità emotiva: l’amore non viene idealizzato, bensì mostrato come una forza ambivalente che destabilizza, mette in crisi certezze e costringe a cambiare.

Giampaolo Morelli racconta l’amore in tutte le sue forme

Già dal titolo si evince che, con questo film, Morelli non racconta l’amore ‘classico’, ma un amore a tutto tondo, in ogni sua sfumatura. Una curiosità emersa di recente riguarda il modo in cui Morelli ha presentato il film durante la fase promozionale. Intervistato da RTL 102.5 insieme a Claudia Gerini, ha spiegato che la pellicola racconta "l’amore che fa giri immensi e poi ritorna", ma anche l’amore verso gli altri. Questa dichiarazione è determinante perché conferma che il film non si concentra esclusivamente sulle relazioni di coppia, ma cerca di estendere il concetto di amore a una dimensione più ampia, quasi legata alla solidarietà. Inoltre, in un’intervista a Il Messaggero, ha affermato: "Amo le commedie romantiche soprattutto da spettatore e non a caso tra i miei film preferiti c’è Love Actually. Quanto è bello quando al cinema quando senti "Ti amo" e parte la musica, e anche le luci sembrano più belle? Con questo film volevo raccontare l’amore nelle sue diverse sfaccettature: quello che sboccia all’improvviso, un vecchio sentimento che ritorna, legato a una passione tenuta nascosta. E poi c’è l’amore in senso ampio, la famiglia, come nel caso del personaggio interpretato da Claudia Gerini."

E poi prosegue dicendo: "Secondo me in molti casi oggi l’amore è vissuto in questo modo, poco coraggioso, superficiale. Io li chiamo "amori istagrammabili", c’è chi oggi condivide grandi dichiarazioni e il giorno dopo sta già con un altro. Quando ero ragazzo e mi lasciavo con una fidanzata passavo almeno un anno di lutto e almeno due anni per trovare di nuovo una persona giusta."

Potrebbe interessarti anche

L'amore sta bene su tutto, Claudia Gerini e Max Tortora nel trailer della nuova commedia di Giampaolo Morelli

L'amore sta bene su tutto, un cast d'eccezione per il nuovo film di Giampaolo Morelli: c'è anche Claudia Gerini

Settima fatica da regista per l'attore napoletano, dopo la saga di Falla girare e L'...
Giampaolo Morelli e Claudia Gerini in L'amore sta bene su tutto

Claudia Gerini e Giampaolo Morelli infiammano il red carpet: al cinema la commedia più attesa di questo maggio - L’amore sta bene su tutto

L’amatissima attrice è pronta a tornare sul grande schermo con una nuova commedia ro...
Claudia Gerini ci riprova con l'amore: tre storie mozzafiato, un solo sentimento

Claudia Gerini ci riprova con l'amore: tre storie mozzafiato, un solo sentimento

Tre storie, un unico filo rosso: l’amore tra errori, rinascite e nuove consapevolezz...
Maria Chiara Giannetta e il 'no' alla maternità: al cinema il film Noi un po' meglio

Maria Chiara Giannetta, un amore in crisi e il 'no' alla maternità: la nuova storia al cinema spacca il pubblico

Diretta da Daniele Luchetti, l'attrice veste i panni di una donna indipendente e ref...
Miriam Leone, quella voglia (disperata) di un bambino: cosa succede

Miriam Leone, quella voglia (disperata) di un bambino: cosa succede

Questa sera, martedì 28 aprile 2026, l'ex Miss Italia è una 40enne alla ricerca di u...
La fidanzata (bellissima) che tutti avremmo voluto avere: con chi sta

La fidanzata (bellissima) che tutti avremmo voluto avere: con chi sta

Stasera, venerdì 17 aprile 2026, Jennifer Lawrence è la Fidanzata in affitto di un g...
Giampaolo Morelli nel film Ammore e Malavita su Raiplay

Giampaolo Morelli sbarca su RaiPlay con un film che ha trionfato ai David di Donatello: tra camorra e amori proibiti

Su Raiplay è disponibile un film da vedere assolutamente con Carlo Buccirosso e Giam...
Giletti-Rai

Giletti-Rai, resa dei conti dopo chiusura e polemiche: “Niente scandali”, la scelta sul futuro di Lo Stato delle cose

Dopo le numerose tensioni tra il conduttore e la rete, le ultime indiscrezioni rivel...
I film in onda in TV stasera, giovedì 30 aprile 2026: l'esperienza terrificante di Tom Hanks

I film in onda in TV stasera, giovedì 30 aprile 2026: l'esperienza terrificante di Tom Hanks

Stasera, giovedì 30 aprile 2026, in Captain Phillips l'attore è un capitano di un ca...

Salute

I rischi dell’obesità nella donna

Quali sono le patologie legate all'eccesso di peso

LEGGI

Personaggi

L'attrice Giulia Michelini

Giulia Michelini
Roberto Arditti

Roberto Arditti
Anticipazioni Domenica In, la conduttrice Mara Venier

Mara Venier
Federica Pala

Federica Pala

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963