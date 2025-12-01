Trova nel Magazine
L’Amore è Cieco su Netflix, il reality al buio che vi fa capire chi siete davvero: le regole del gioco

Amore al buio, emozioni forti e scelte azzardate: il reality di Netflix, condotto da Caressa e Parodi, mette alla prova cuori e sentimenti senza filtri.

Giornalista

Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Ne abbiamo parlato un po’ di tempo fa e adesso lo facciamo di nuovo (sotto un altro aspetto) perché debutta su Netflix oggi, lunedì 1° dicembre 2025, L’Amore è Cieco, il reality che ha conquistato il mondo e che approda in Italia con la conduzione di Fabio Caressa e Benedetta Parodi. Concorrenti in cerca di amore, disposti a trovare la propria anima gemella completamente al buio, senza mai vedersi. Ci riusciranno? Cosa dobbiamo aspettarci da questo programma? Di seguito, tutti i dettagli.

L’Amore è Cieco, in cosa consiste il reality: le regole

Su Netflix arriva oggi, 1° dicembre, L’Amore è Cieco, un reality ‘particolare’ condotto da Fabio Caressa e Benedetta Parodi. Ma in cosa consiste e quali sono le regole? Il format è un esperimento sociale che mette alla prova l’idea che l’amore possa nascere senza vedere l’altra persona. A differenza dei tradizionali dating show, qui l’aspetto fisico è completamente escluso: i partecipanti si conoscono nelle pods, cabine separate da una parete opaca che permette solo la comunicazione vocale. In questo modo, uomini e donne costruiscono legami basati su personalità, valori, conversazioni ed emozioni, fino a potersi innamorare senza essersi mai visti.

Il programma è diviso in diverse fasi:

  • Le Pods (circa 10 giorni): i single parlano con vari potenziali partner senza contatto visivo.
  • La Proposta: quando nasce una connessione forte, uno dei due può chiedere l’altro in matrimonio; solo dopo il "sì" la coppia si vede per la prima volta.
  • La Fuga Romantica: le coppie partono per una breve vacanza per rafforzare il legame.
  • La Convivenza: tornano alla realtà e iniziano a vivere insieme, affrontando la quotidianità.
  • Incontro con Famiglie e Amici: il rapporto viene messo alla prova dal confronto con la cerchia sociale.
  • Il Matrimonio: le coppie arrivano all’altare e decidono se sposarsi davvero oppure no.

L’Amore è Cieco arriva in Italia: come nasce il format e perché piace

La storia di questo format risale a qualche anno fa. Nel 2020, durante la pandemia, Netflix lanciò Love is Blind, un dating show innovativo che privilegiava gli aspetti psicologici ed emotivi delle relazioni. A cinque anni dal debutto, il format arriverà anche in Italia, dopo le versioni tedesca, britannica, francese e giapponese. Nel format originale, 30 single, (15 uomini e 15 donne tra i 20 e i 30 anni) trascorrono alcune settimane in due appartamenti separati, potendo incontrare gli altri concorrenti solo a distanza, ma con la possibilità di creare legami emotivi.

Cosa dobbiamo aspettarci da L’Amore è Cieco Italia?

Dobbiamo riconoscerlo: le premesse sono più che interessanti e siamo convinti che anche il pubblico italiano apprezzerà questo reality per diversi motivi. Innanzitutto, gli episodi sono quattro e l’obiettivo de L’Amore è Cieco è dimostrare che ci si può innamorare anche senza guardare l’aspetto estetico. Il programma combina intrattenimento "trash" e riflessioni autentiche sull’amore. Nell’edizione italiana, Caressa e Parodi compaiono solo all’inizio, lasciando poi pieno spazio ai concorrenti: una scelta efficace perché il valore del reality sta nelle dinamiche tra i partecipanti. I single sono selezionati con attenzione e rappresentano diversi ‘soggetti’: dal manipolatore al sensibile, dal razionale a chi si lascia guidare dalle emozioni, fino alla donna insicura o a quella che soffre se non viene scelta per prima. Tra desiderio d’innamorarsi e paura di soffrire, il gruppo diventa un interessante esperimento sociale.

La scelta di avere partecipanti coetanei, tutti intorno ai trent’anni, rende il cast coerente e mirato. Il reality mostra non solo le scelte al buio, ma soprattutto ciò che accade dopo: convivenza, famiglie, conflitti e la prova concreta del rapporto.

