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L'Amore è cieco Italia 2, il ritorno è vicinissimo e la prima coppia annunciata farà impazzire i fan

La prima coppia ufficiale de L’Amore è Cieco Italia 2 ha già conquistato i social: la nuova stagione, in arrivo su Netflix, è alle porte

Anna Montesano

Anna Montesano

Web Editor

Web editor appassionata di cinema e TV, dopo la laurea in Lettere Moderne mi specializzo in Editoria e Giornalismo e trasformo la passione per la scrittura in un lavoro.

L'Amore è cieco Italia 2: annunciata la coppia regina della nuova edizione
Netflix

L’Amore è Cieco Italia 2 si prepara a fare il suo debutto su Netflix. Appena uscita, la serie è rimasta per diverse settimane nella Top 10 dei contenuti più visti su Netflix in Italia, spesso occupando il primo o il secondo posto. Motivo per il quale, l’attesa per la seconda stagione è più che giustificata. E a proposito dei prossimi episodi, arriva oggi il primo importante spoiler, che annuncia la coppia regina della prossima edizione.

L’Amore è Cieco Italia 2 sbarca su Netflix: ecco la coppia che guiderà la nuova stagione

La notizia che farà piacere a molti è infatti che al timone troveremo di nuovo Fabio Caressa e Benedetta Parodi: la coppia è stata confermata ufficialmente con un post su Instagram, segno che il loro stile affiatato e mai invadente è piaciuto parecchio al pubblico. Tant’è che la scelta di Caressa e Parodi, che mira anche a garantire continuità al format che si è rivelato di grande successo, è stata accolta da decine di commenti entusiasti del popolo del web.

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Il dating show di Netflix ha come protagonisti un gruppo di single che devono conoscersi parlando attraverso una parete, senza mai vedersi. Solo se scatta la scintilla vera e decidono di fidanzarsi "al buio", possono finalmente incontrarsi di persona e capire se quel legame regge anche alla prova della realtà.

Quando esce la seconda stagione?

La prima stagione ha incuriosito molto, non solo per le storie dei partecipanti, ma anche per il modo in cui i due conduttori hanno saputo raccontarle con empatia e un pizzico di leggerezza. Alcuni protagonisti non solo sono diventati personaggi amatissimi dal pubblico, ma si sono davvero innamorati fuori, iniziando relazioni che continuano ancora oggi. Motivo per il quale Netflix vuole puntare proprio ancora una volta su questo prodotto. Al momento, tuttavia, non c’è ancora una data d’uscita ufficiale, ma è probabile che i nuovi episodi arrivino nei prossimi mesi.

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