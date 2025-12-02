L'altro ispettore, le morti sul lavoro per la prima volta in Tv: i fatti reali dietro alla serie
Tre prime serate tratte dai romanzi di Pasquale Sgrò che raccontano i drammi di fatti realmente accaduti.
Dal 2 dicembre 2025, in prima serata su Rai 1, debutta L’altro ispettore, una serie originale che mette sotto i riflettori un tema sociale di grande attualità: la sicurezza nei luoghi di lavoro. La serie si ispira liberamente ai romanzi di Pasquale Sgrò, ex ispettore del lavoro che ha dato concretezza al progetto grazie alla sua esperienza diretta.
L’altro ispettore è il primo prodotto televisivo italiano che racconta il mondo del lavoro quotidiano con serietà: casi di infortuni, morti sul lavoro, disattenzioni, inchieste — ma anche la ricerca di giustizia, dignità e prevenzione, con il duplice scopo di intrattenere e sensibilizzare.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Saranno 6 episodi da circa 50 minuti ciascuno, interamente girati a Lucca e dintorni, e ogni puntata racconta un caso diverso, ispirato a fatti reali: infortuni in fabbrica, negligenze, drammi familiari, ma anche la ricerca di responsabilità e giustizia. La prima puntata sarà dedicata a Luana D’Orazio, la giovane operaia morta in un incidente sul lavoro nel 2021 — una scelta forte che sottolinea il coraggio della serie nel non evitare temi dolorosi.
Tutte le altre info sulla serie, trama, cast e calendario, le trovate nel Video!
Potrebbe interessarti anche
L'altro ispettore su Rai 1: quando inizia, quante puntate sono e come cambia Affari Tuoi
Anticipazioni, trama e tutte le info sulla miniserie che porta su Rai 1 fatti realme...
Cesare Bocci pronto a far piangere l’Italia dopo Montalbano: su Rai 1 arriva la fiction da 'colpo al cuore'
Su Rai 1 approderà una nuova fiction intensa e drammatica: Cesare Bocci protagonista...
Un Posto al Sole: il gesto disperato di Gennaro mette in crisi Roberto. Cosa succede oggi
Le migliori serie e soap di martedì 2 dicembre 2025: arriva un nuovo ispettore (con ...
Addio Montalbano, l’ultima puntata e i due libri che svelano tutto: qual è il vero finale che non vedrete mai in TV
La magia della fortunata serie Tv è (di nuovo) finita, ma i fan vorrebbero vedere il...
Rai, le novità di dicembre 2025: Alberto Angela riappare a Natale e arriva l'erede di Montalbano
La programmazione della rete ammiraglia Rai a dicembre 2025 è davvero densa di appun...
La svolta imprevista di Maria De Filippi: da stasera cambia tutto
Cosa vedere in prima serata stasera, lunedì 2 dicembre 2025: a Belve la regina delle...
Le serie TV in onda stasera, sabato 15 novembre 2025: dal prequel di IT alle indagini di NCIS e SWAT
Le migliori serie tv di stasera: dall’azione di S.W.A.T. su Rai 2 alle indagini di N...
Domenica In, Barbara D’Urso spiffera tutto su Ballando, ritorno in Rai e il nuovo amore: bordate in arrivo
Le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Domenica In di oggi 30 novembre. In s...