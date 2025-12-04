L’altro ispettore, la fiction è un successo ma la strana scelta della Rai scatena le polemiche: "Quanto ti odio" Le tre puntate sono già disponibili su RaiPlay, una scelta che non è piaciuta specie a chi avrebbe voluto che la miniserie fosse più lunga: "Peccato".

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Dopo due prime serate di successo, è polemica sulla miniserie L’altro ispettore. Martedì 2 e mercoledì 3 dicembre, su Rai 1, sono andate in onda le prime due puntate con picchi di share oltre il 18%: un ottimo risultato, accompagnato dagli applausi del pubblico che sui social pare aver apprezzato molto la tematica e la performance degli attori. Alessio Vassallo, nei panni dell’ispettore del lavoro Mimmo, e Cesare Bocci, nel ruolo dell’amico di famiglia Alessandro, si ritrovano insieme per investigare sugli incidenti e le morti sul lavoro, tema ancora drammaticamente attuale e poco trattato, specie nelle serie Tv. I telespettatori sono rimasti affascinati, ma in molti hanno trovato strana la scelta della Rai di rendere disponibili su RaiPlay tutte le tre puntate previste, prima della messa in onda.

Social polemici con L’altro ispettore: "Perché dura così poco"

La miniserie L’altro ispettore, tratta dai romanzi di Pasquale Sgrò, sta riscuotendo parecchio successo tra il pubblico. Con due puntate già trasmesse (il 2 e il 3 dicembre), e la terza in arrivo (martedì 9), i telespettatori non hanno però capito la scelta della Rai di rendere già disponibili tutti gli episodi sul sito di RaiPlay. Inoltre, in tantissimi hanno trovato che tre appuntamenti in tutto siano veramente troppo pochi per un prodotto fatto molto bene e con attori di spessore come Vassallo e Bocci, e su X infiamma la polemica:

"#LAltroIspettore finalmente un ispettore non di PS ma che si interessa sulla sicurezza sul lavoro", "Ma perché la RAI mette tutte le serie sul sito? Che strategia è?", "Eh ma ovvio che cala tutta la serie su raiplay, due puntate di seguito e dall’altra parte una partita e uno show Rai quanto ti odio pt.20383893949 #LAltroIspettore", "Carinissima questa serie, peccato siano solo 3 puntate", "Ultima puntata martedì… Di già? Ma perché con altre serie c’è un accanimento per mandarle in onda invece questo gioiellino dura così poco?", "#LAltroIspettore ma che fretta hanno di chiudere questa serie interessante?!", "Bella fiction anche per il tema che tratta.Meritava miglior promozione", "Mi sta venendo da vomitare, non ce la faccio a pensare che queste cose esistono ancora oggi, nel 2025…".

Applausi senza se e senza ma, invece, all’interpretazione della piccola Angelica Tuccini, nei panni della figlia dell’ispettore Mimì: "Ma quanto è brava questa bambina? Io sono sconvolta", "Questa bimba è meravigliosa, ti coinvolge nella scena come una grande attrice fantastica", "Comunque non ho mai visto recitare così bene una bambina, complimenti alla piccola attrice che interpreta Mimì", "Questa bambina e’ fenomenale", "Hanno chiamato Mimi la bambina in onore della grande interpretazione di mimi in Montalbano", "L’attrice bimba che fa Mimì è veramente spigliata e brava, spero faccia strada!".

