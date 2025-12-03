L'altro ispettore, la fiction Rai divide i social: "Che spreco". E il dettaglio su Montalbano: "Geniale"
Spettatori in visibilio (o quasi) per la nuova fiction Rai, con protagonista Alessio Vassallo nei panni di un ispettore del lavoro in storie realmente accadute
Una nuova fiction Rai si sta ritagliando il proprio spazio nel palinsesto e nei cuori degli spettatori, L’altro ispettore, con Alessio Vassallo nei panni di Mimmo Dodaro, un ispettore del lavoro. Ispirata a storie realmente accadute, ha debuttato ieri, 2 dicembre, strappando il 17,6% di share con oltre 3 milioni e mezzo di spettatori collegati. Sui social, piovono letteralmente lacrime di gioia per L’altro ispettore che, a detta di molti, finalmente dà voce a un tema drammaticamente attuale. Ma non sono comunque mancate le critiche.
Social divisi tra gioia e polemiche per L’altro ispettore con Alessio Vassallo
L’altro ispettore, nuova fiction Rai che ha debuttato ieri, 2 dicembre, con i primi 2 episodi (dei 6 in programma), sta raccogliendo pareri contrastanti sui social, che si dividono tra la gioia e le polemiche. Da un lato c’è chi l’ha accolta con giubilo, lodandone la scrittura e l’interpretazione di Vassallo. "L’altro Ispettore è un’altra bellissima novità delle fiction Rai, molto bravo Alessio Vassallo. Una serie leggera, che riprende un po’ i ritmi armonici di Costanza o Balene. Si può dire che la programmazione delle fiction Rai di autunno è stata perfetta", scrive qualcuno su X. "Spero con tutto il cuore che questa serie venga premiata dagli ascolti. Perché parla di un tema che purtroppo è ancora drammaticamente attuale: nel 2025 continuiamo a contare troppi lavoratori che escono di casa la mattina e non tornano più", gli fa eco qualcun altro.
Dall’altro lato, c’è invece chi non ne è per nulla convinto. "C’è una pecca in questa serie: che l’ispettore del lavoro dovrebbe fare controlli per evitare gli incidenti, non per indagare quando i lavoratori sono già morti", osserva qualcuno, andando a porre il focus su un aspetto centrale della serie. Altri, invece, sono rimasti delusi dal tono generale, troppo concentrato sulla famiglia di Mimmo Dodaro che sui casi da risolvere. "È l’ennesimo family drama in cui la figlia piccola si accolla le mancanze emotive del padre. Gli incidenti sul lavoro sono un tema marginale trattato in maniera romanzata, edulcorata. per me un’occasione sprecata", posta uno spettatore su X. E ancora: "Penso che la mollerò, non mi prende", "Da quel poco che ho visto non mi piace per niente. Pensavo fosse più divertente".
Insomma, il pubblico è letteralmente spaccato e ciò potrebbe tradursi in ascolti molto più bassi per i prossimi 4 episodi, trasmessi a blocchi di due tra stasera e martedì 9 dicembre.
Una curiosa coincidenza? Forse no…
Tra gli spettatori c’è qualcuno a cui non è sfuggita una peculiare coincidenza. Alessio Vassallo ha interpretato Mimì Augello ne Il giovane Montalbano, che nella serie classica ha il volto di Cesare Bocci. Entrambi fanno parte del cast de L’altro ispettore, la cui figlia del protagonista (Vassallo), interpretata da Angelina Tuccini, si chiama proprio Mimì. Un dettaglio ininfluente, ma che ha suscitato un certo grado di ilarità. "Io realizzo adesso che con il giovane Mimì e Mimì… c’è la piccola Mimì", scrive qualcuno. Qualcun altro pensa che sia una decisione voluta da parte degli sceneggiatori, supponendo che "Hanno chiamato Mimì la bambina in onore della grande interpretazione di Mimì in Montalbano". E ancora: "I due Mimì Augello de "Il commissario Montalbano" insieme", oppure: "Una genialata chiamare la bambina Mimì".
Dove vedere gli episodi de L’altro ispettore con Alessio Vassallo in streaming
Come sempre, vi ricordiamo che tutte le fiction Rai, tra cui anche L’altro ispettore, sono disponibili in streaming senza costi sul catalogo di RaiPlay.
