L'altro ispettore su Rai 1: quando inizia, quante puntate sono e come cambia Affari Tuoi
Anticipazioni, trama e tutte le info sulla miniserie che porta su Rai 1 fatti realmente accaduti, tratta dai romanzi di Pasquale Sgrò e ambientata a Lucca.
Tre prime serate pronte a lasciare il segno su Rai 1. Da stasera, martedì 2 dicembre 2025, va in scena sul primo canale L’altro ispettore, una nuova miniserie che, per la prima volta sul piccolo schermo, racconta il lavoro e la cultura della sicurezza, anche attraverso le vicende di Domenico Dodaro (Alessio Vassallo), l’ispettore al centro della storia co-prodotta da Rai Fiction – Anele – Rai Com, per la regia di Paola Randi, scritta da Salvatore De Mola, Andrea Valagussa, Paola Randi ed Emanuela Rizzuto e liberamente tratta dai romanzi di Pasquale Sgrò.
La serie, che andrà in onda subito dopo Affari Tuoi alle 21.30, accende i riflettori su un tema tragicamente attuale sensibilizzando a una riflessione collettiva sul lavoro e sulla cultura della sicurezza come valore universale. E lo fa attraverso una figura totalmente inedita per il pubblico televisivo, un ispettore ‘senza pistola‘, come lo ha definito la regista, che possiede come armi la competenza, l’intelligenza e l’empatia per risolvere dei casi che riguardano tutta la società: sono storie di persone, di lavoratori, di famiglie, rappresentativi dell’intera comunità nazionale.
L’altro ispettore, trama e anticipazioni prima puntata (2 dicembre 2025)
Ambientata nella splendida cornice di Lucca, con i suoi vicoli medievali avvolti nella campagna toscana e nelle aree circostanti, la serie vede il protagonista, l’ispettore del lavoro Domenico Dodaro, per gli amici Mimmo, impegnato ogni giorno a garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro e a indagare sui casi in cui è venuta meno. Casi liberamente ispirati a fatti realmente accaduti, di cui cercherà di scoprire le reali dinamiche e responsabilità con uno sguardo umano, imparziale e con la collaborazione di tutte le parti in causa, dai lavoratori agli imprenditori, ai sindacati, alle istituzioni.
Al fianco di Vassallo (nei panni di Mimmo) c’è Cesare Bocci, nel ruolo dell’amico di famiglia Alessandro, un mental coach in sedia a rotelle, sopravvissuto all’incidente in cui anni prima aveva perso la vita il padre di Domenico. E ancora: Francesca Inaudi, nel ruolo della PM Raffaella Pacini, ex compagna di liceo del protagonista e con la quale si ritroverà a lavorare nelle indagini dei casi di puntata; e la piccola Angelica Tuccini, nei panni della figlia Mimì.
Anticipazioni primi due episodi
Episodio 1 – Ritorno a casa
Domenico Dodaro è alle prese con una morte bianca in un cotonificio. Il sistema di sicurezza non ha protetto Karina, operaia di 19 anni, trascinata dentro il rullo di un orditoio. In un primo momento, si sospetta che la causa sia da addebitare alla mancanza di concentrazione di Karina, stanca per via gli intensivi allenamenti serali di danza. Mimmo, però, scoprirà che la verità è ben diversa.
Episodio 2 – Fantasmi dal passato
Il corpo di Habib Moradi viene ritrovato in fin di vita davanti al pronto soccorso. Date le sue condizioni fisiche, Raffaella crede si tratti di un pestaggio ma Domenico non ne è convinto, teme si possa trattare di un incidente sul lavoro: una tragica caduta dall’alto, forse da un ponteggio. Grazie alla tenacia nel nostro ispettore, l’incidente getterà luce su un problema molto più complesso.
L’altro ispettore, quante puntate sono: il calendario
La miniserie L’altro ispettore conta tre puntate in tutto, da 2 episodi ciascuna, che andranno in onda a partire da martedì 2 dicembre 2025. La messa in onda è prevista subito dopo Affari Tuoi, che per l’occasione chiuderà alle 21.30, su volontà anche della Rai che ha stabilito di ridare priorità alle grandi fiction senza rincorrere ancora i dati auditel de La Ruota della Fortuna.
Il calendario di L’altro ispettore con gli episodi
- 1° puntata martedì 2 dicembre (Ritorno a casa e Fantasmi dal passato)
- 2° puntata mercoledì 3 dicembre (Il carro del vincitore e Gli uomini di pietra)
- 3° puntata martedì 9 dicembre (Fine Corsa e Seconda occasione)
Quando va in onda e dove vederla
Le tre puntate de L’altro ispettore vanno in onda martedì 2, mercoledì 3 e martedì 9 dicembre 2025, in prima serata sempre su Rai 1. Tutto gli episodi, inoltre, saranno anche disponili per la visione in streaming e on demand su RaiPlay.
