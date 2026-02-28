L'addio di Grey's Anatomy a Eric Dane scioglie il cuore degli americani Grey’s Anatomy saluta Eric Dane con un omaggio in coda all'ultimo episodio

Grey’s Anatomy ha salutato il compianto Eric Dane con un accorato omaggio, in chiusura dell’episodio andato in onda giovedì 26 febbraio. Il medical drama ABC ha scelto una forma semplice, ma molto riconoscibile per chi segue la serie da anni: un montaggio di 60 secondi con alcuni momenti simbolo legati al personaggio di Dane, il dottor Mark "McSteamy" Sloan, tra ingresso in scena, battute diventate memorabili e frammenti che riassumono la sua presenza nel mondo del Grey Sloan Memorial Hospital. La sequenza si chiude con un ritratto in bianco e nero dell’attore; l’omaggio arriva proprio in corrispondenza del 20° anniversario della sua prima apparizione nella serie.

Chasing Cars è il sottofondo dell’ultimo saluto

La colonna sonora del tributo è una cover di Chasing Cars degli Snow Patrol, interpretata da Tommee Profitt e Fleurie: una scelta che ha un peso specifico nella storia di Grey’s Anatomy. Il brano, infatti, è uno dei più associati alla serie: comparve per la prima volta nel finale della seconda stagione nel 2006 e venne ripreso anche in un montaggio celebrativo del 400° episodio nel 2022. Anche sui social il ricordo è stato affidato a poche parole: l’account Instagram ufficiale di Grey’s Anatomy ha condiviso il video con la didascalia "In loving memory of Eric Dane". Un modo diretto per accompagnare un tributo che, più che spiegare, lascia parlare le immagini e ciò che quel personaggio ha rappresentato per il pubblico.

Mark Sloan è stato il ruolo che ha segnato la svolta per Dane: "McSteamy" è rimasto nella serie per sette stagioni ed è diventato un personaggio amatissimo anche per la capacità di muoversi tra toni leggeri e dinamiche relazionali più complesse, nel ritmo sempre ad alta pressione dell’ospedale. Il suo arco narrativo si chiuse con una morte tragica in seguito a un incidente aereo nella nona stagione, uno degli snodi più ricordati dai fan della serie. La decisione di dedicargli un montaggio in chiusura riecheggia proprio quel legame, perché Mark Sloan non è stato solo un personaggio iconico per battute e fascino, ma anche una presenza centrale in alcune delle linee emotive più forti di Grey’s Anatomy.

La vita e l’impegno di Eric Dane

Eric Dane è morto a 53 anni il 19 febbraio, come confermato da People, a dieci mesi dall’annuncio della diagnosi di SLA (sclerosi laterale amiotrofica, nota anche come malattia di Lou Gehrig). La notizia è stata comunicata dalla famiglia a People, che ha descritto i suoi ultimi giorni circondato da amici cari, dalla moglie e dalle sue due figlie, Billie e Georgia. "Con profonda tristezza, condividiamo che Eric Dane è venuto a mancare mercoledì pomeriggio dopo una coraggiosa battaglia contro la SLA", hanno scritto in una dichiarazione. "Ha trascorso i suoi ultimi giorni circondato da cari amici, dalla sua devota moglie (l’attrice Rebecca Gayheart, ndr) e dalle sue due bellissime figlie, Billie e Georgia, che erano il centro del suo mondo".

La famiglia ha inoltre sottolineato che Dane, durante il suo percorso con la malattia, era diventato un appassionato sostenitore della consapevolezza e della ricerca sulla SLA, cercando di contribuire a fare la differenza per chi affrontava la stessa lotta. "Mancherà profondamente e sarà amorevolmente ricordato sempre", continua il comunicato, aggiungendo che Dane "adorava i suoi fan" ed era "eternamente grato per l’ondata di amore e supporto ricevuti". La famiglia ha inoltre chiesto privacy mentre naviga "questo momento impossibile".

Ad aprile 2025 Dane aveva annunciato pubblicamente la diagnosi, dichiarando allora di essere "in grado di continuare a lavorare" e di essere "fiducioso nel ritorno" nel suo ruolo di Cal Jacobs nella terza stagione di Euphoria su HBO. Ha mantenuto la parola: oltre a completare il lavoro su Euphoria, Dane ha continuato a fare comparsate altrove, tra cui un episodio di Brilliant Minds in cui interpretava proprio un paziente affetto da SLA, in un gesto che univa il suo mestiere alla sensibilizzazione sulla malattia. In un’apparizione a Good Morning America aveva dichiarato: "Mi sveglio ogni giorno e sono immediatamente consapevole che questo sta accadendo. Non è un sogno. Non penso che sia la fine della mia storia. Non sento che sia la fine per me".

Dopo la morte dell’attore, amici di Dane hanno avviato anche una raccolta fondi su GoFundMe per aiutare a garantire stabilità alle sue figlie: al momento della pubblicazione dei dati riportati, la cifra raccolta aveva superato i 467.000 dollari su un obiettivo di 500.000.

