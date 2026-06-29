Mondiali 2026, arriva il film perfetto per i fan del calcio: il mitico regista di Shaolin Soccer colpisce ancora
Proprio nel pieno dei Mondiali di Calcio 2026 arriva la notizia che renderà i fan di questo sport felici: ci sarà un nuovo film del regista di Shaolin Soccer
Proprio nel pieno dei Mondiali di Calcio 2026 arriva una notizia che farà felici gli amanti di questo sport. Stephen Chow, il geniale regista dietro ai cult Shaolin Soccer e Kung Fu Hustle, sta per tornare con un nuovo film: Kung Fu Soccer.
Kung Fu Soccer, arriva il film per i fan di Shaolin Soccer e dei Mondiali 2026
Shaolin Soccer è un vero e proprio cult del genere, che ha appassionato gli amanti del calcio e delle arti marziali. Questa volta però, la storia si tinge di rosa. Come anticipato da Variety, la trama seguirà le avventure della squadra di calcio femminile dell’Emei. Le ragazze cercheranno di farsi strada in un torneo fittizio, la "Supreme Invincible Cup", superando le avversarie grazie a un mix letale di calcio e mosse di kung fu.
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Nel cast vedremo star molto note nel panorama asiatico, come Zhang Xiaofei, Dilraba Dilmurat e Lay Zhang Yixing. Il film è una coproduzione tra Cina e Hong Kong ed è già stata confermata la sua distribuzione nei cinema occidentali. Ad occuparsi del lancio internazionale sarà Encore Films, la stessa casa di distribuzione che ha portato al successo mondiale il film d’animazione Ne Zha 2 (capace di incassare ben 2,2 miliardi di dollari).
"La maggior parte dei film sul calcio si chiede semplicemente se la squadra riuscirà a vincere la partita. Un film di Stephen Chow, invece, si chiede: ‘Riusciranno a vincere infrangendo le leggi della fisica?'" Con queste parole Joyce Lee, a capo di Encore Films, ha descritto l’essenza del progetto, definendo Chow un regista capace di far divertire culture diverse per decenni grazie a un mix unico di immaginazione, azione e sentimenti.
Quando esce il film al cinema
I precedenti lavori del regista hanno registrato incassi da capogiro in patria (come La Sirena con i suoi 554 milioni di dollari), quindi le aspettative per questo nuovo capitolo sono altissime. L’uscita nelle sale è prevista entro la fine di quest’anno, giusto in tempo per festeggiare il 25° anniversario del leggendario Shaolin Soccer.
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