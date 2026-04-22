Kristen Bell è pronta per Frozen 3: svelata la trama del film? Ecco la vera novità L'attrice che presta la voce ad Anna conferma l'inizio dei lavori per l'attesissimo sequel Disney in uscita nel 2027, con nuovi personaggi

Marco Lucio Papaleo Content Editor Linkedin

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A sette anni dal debutto di Frozen II, una delle saghe più magiche e redditizie della storia moderna di Disney sta finalmente compiendo i passi decisivi verso il suo terzo capitolo. Nonostante l’assenza di aggiornamenti durante l’ultimo CinemaCon, la produzione ha subito un’improvvisa accelerata comunicativa grazie a Kristen Bell. L’attrice, voce originale della principessa Anna, ha sorpreso i fan pubblicando sui social alcune immagini che la ritraggono nuovamente nella sala di registrazione. Con la didascalia "Back in the booth" accompagnata da un’emoji a forma di fiocco di neve e il tag all’account ufficiale di Frozen, la Bell ha ufficializzato l’inizio del doppiaggio, alimentando l’entusiasmo per la pellicola, la cui uscita è fissata per il 24 novembre 2027.

Il ritorno di Olaf

L’annuncio di Kristen Bell segue le piccole anticipazioni fornite negli scorsi mesi da Josh Gad, l’amatissimo interprete del pupazzo di neve Olaf. Se a settembre 2025 l’attore aveva dichiarato al Toronto International Film Festival di non aver ancora iniziato a registrare, lo scorso febbraio ha cambiato rotta pubblicando una foto insieme al team creativo di Frozen con la frase: "La terza volta è quella buona. È ora di costruire un altro pupazzo di neve". Gad ha inoltre confermato di aver avuto accesso a un’anteprima del progetto, assicurando che la qualità della storia varrà l’attesa decennale dei fan, iniziata subito dopo il successo travolgente del primo film del 2013.

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Matrimoni reali e "nuovi arrivi" ad Arendelle

Sebbene Disney non abbia ancora rilasciato un comunicato ufficiale sulla sceneggiatura, alcuni dettagli significativi sono emersi da un report della Consumer Products Division a Shanghai. La sinossi trapelata descrive questo nuovo capitolo come l’occasione per assistere al "matrimonio del secolo" ad Arendelle, con la regina Anna pronta a percorrere la navata reale. Ma la notizia più eclatante riguarda l’annuncio che la famiglia reale sta per accogliere un misterioso nuovo membro. Il riferimento ha immediatamente scatenato le teorie dei fan: molti ipotizzano che Anna e Kristoff possano diventare genitori, introducendo così una nuova generazione di eredi nel regno, sebbene il termine "misterioso" lasci aperta la porta anche a personaggi dalle origini magiche legati al passato di Elsa.

Una strategia a lungo termine: Frozen 4 è già realtà

La saga di Frozen rappresenta un pilastro fondamentale per le strategie di mercato Disney, avendo infranto record di incassi che hanno resistito per anni. Consapevole del valore del franchise, l’ex CEO Bob Iger ha confermato non solo lo sviluppo del terzo film, ma anche quello di Frozen 4. La produzione dei due sequel avverrà "back-to-back", ovvero consecutivamente, per ridurre i tempi di attesa tra le uscite. Se Frozen 3 arriverà nel 2027, il quarto capitolo potrebbe debuttare già tra il 2028 e il 2029. Questa pianificazione industriale mira a capitalizzare l’enorme popolarità di Elsa e Anna, diventate icone globali capaci di ridefinire il concetto di principessa Disney per le nuove generazioni.

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