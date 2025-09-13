Trova nel Magazine
Ecco perché KPop Demon Hunters è il fenomeno cinematografico del decennio

Il film d’animazione è il più visto di sempre sulla piattaforma: 236 milioni di visualizzazioni, un vero record planetario. Ecco il perché.

Dal 20 giugno, quando è stato rilasciato su Netflix, KPop Demon Hunters è diventato il film d’animazione più visto di sempre sulla piattaforma: 236 milioni di visualizzazioni, superando persino il colosso Red Notice. Numeri che raccontano da soli un fenomeno planetario, ma che non bastano a spiegare perché il pubblico lo stia vivendo come un vero e proprio cult.

La trama è semplice e irresistibile: tre idol coreane, Rumi, Mira e Zoey, che tra un concerto e l’altro si trasformano in cacciatrici di demoni. Di fronte a loro una boy band rivale, i Saja Boys, che invece di conquistare cuori vogliono rubare anime. La forza del film è nella musica: canzoni come Golden, scritta da Ejae e già ai vertici del Billboard Global 200, hanno conquistato milioni di ascoltatori su Spotify e TikTok, con coreografie replicate in tutto il mondo e ormai viralissime. Vuoi sapere di più? Guarda il Video!

