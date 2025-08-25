Kpop Demon Hunters travolge l’horror Weapons: Netflix conquista il botteghino con numeri sorprendenti Il fenomeno KPop Demon Hunters debutta al cinema e strappa il primo posto a Weapons: Netflix festeggia un incasso incredibile di 18 milioni in soli due giorni.

A due mesi dall’uscita in streaming, KPop Demon Hunters si conferma un fenomeno globale. Il film d’animazione di Sony Pictures Animation, distribuito da Netflix, con numeri da record (18 milioni di dollari in due giorni) è già il secondo più visto di sempre sulla piattaforma e punta a diventare il titolo più popolare nella sua storia. E mentre si parla già di sequel, con una sorta di ‘sfida’ tra Netflix e Sony, vediamo nello specifico tutti i dettagli.

KPop Demon Hunters fa tremare Weapons: Netflix vicino al record

KPop Demon Hunters di Netflix/Sony Pictures Animation sta superando il film horror Weapons di Warner Bros., con un incasso stimato di 18 milioni di dollari in due giorni. L’anime, diretto da Maggie Kang e Chris Appelhans, ha guadagnato ieri 9,6 milioni e oggi si prevede 8,4 milioni. I biglietti premium hanno rappresentato il 18% delle vendite del weekend, con il pubblico generale all’82%. Nel frattempo, Weapons ha incassato 15,6 milioni al terzo weekend, con un calo del 36%, e un totale di 115,8 milioni. Nonostante il successo del KPop, ComScore probabilmente assegnerà il primo posto a Weapons. Netflix ha limitato le proiezioni del KPop a due giorni, in un weekend estivo debole al botteghino: senza il film, gli incassi complessivi stimati sarebbero 60 milioni, includendolo circa 78 milioni. AMC trasmetterà anche Narnia di Greta Gerwig su Netflix, mentre resta incerta la pubblicazione ufficiale degli incassi del KPop, contrariamente alle serie della piattaforma, di cui vengono condivisi i dati di streaming settimanali.

Da notare, che nonostante KPop Demon Hunters fosse subito disponibile su Netflix, i fan hanno voluto vederlo al cinema. Netflix ha quindi realizzato un esperimento unico: oltre 1.700 sale americane hanno ospitato proiezioni speciali in versione karaoke sottotitolata, una novità per la piattaforma che di solito limita le uscite teatrali a eventi speciali o candidature agli Oscar. Le prime proiezioni hanno registrato sale piene, con spettatori pronti a cantare e ballare, molti dei quali conoscevano i dialoghi a memoria grazie alle visioni domestiche. Il fenomeno potrebbe portare il film a diventare il primo titolo Netflix al numero uno del botteghino. Anche la musica ha avuto grande successo: tre brani sono già nella Top 10 di Billboard Hot 100, mentre un quarto sembra destinato a seguirli.

Di cosa parla KPop Demon Hunters e dove vederlo in streaming

La trama di questo film d’animazione segue tre idol coreane, le quali affrontano una missione speciale: con l’energia positiva delle loro canzoni tengono lontani spiriti maligni e mostri succhia-anime. Quando un gruppo di demoni forma una band rivale per rubare loro fan e potere, scatta uno scontro tra musica, mitologia dark e comicità. E’ possibile vederlo in streaming sulla piattaforma Netflix.

