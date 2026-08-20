Guai grossi per Netflix e KPop Demon Hunters: una band metal cristiana fa causa e il motivo è scioccante La piattafoma streaming finisce sotto accusa per il suo film animato, fenomeno dello scorso anno: ad accusarli è una band metal cristiana

Anna Montesano Web Editor Web editor appassionata di cinema e TV, dopo la laurea in Lettere Moderne mi specializzo in Editoria e Giornalismo e trasformo la passione per la scrittura in un lavoro.

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Sembra incredibile, ma il successo gigante di KPop Demon Hunters ha portato a una causa legale che potrebbe costare cara a Netflix e alla società di eventi AEG. A fare ricorso sono stati i Demon Hunter, una vera band heavy metal cristiana che suona dal lontano 2000, che li accusa di avergli rubato il nome e di fare concorrenza sleale.

Netflix e KPop Demon Hunters: perché una band metal ha fatto causa

Il vero problema per la band non è solo il film, ma tutto quello che c’è intorno: vestiti, accessori, dischi vendutissimi e un enorme tour di concerti in giro per il mondo. Questa confusione sta già combinando guai veri. L’associazione tra le due band è, d’altronde, inevitabile, così come l’equivoco. E infatti, come ripota Bad Taste, è già capitato che un padre abbia speso 500 dollari per portare le figlie piccole allo spettacolo del cartone animato, per poi accorgersi di aver comprato invece i biglietti del concerto metal. La faccenda si fa però complicata per via delle date: se è vero che la band che suona da più di vent’anni con quel nome, è anche vero che questo è stato registrato ufficialmente solo nel 2022. Il film di Netflix, invece, era già stato annunciato un anno prima, nel 2021.

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Gli avvocati dei musicisti dicono che Netflix sapeva benissimo che la band esisteva già e ha fatto finta di niente, forte dei suoi miliardi. Motivo per il quale ora la band chiede un risarcimento pesante, una parte degli incassi del film e lo stop all’uso del nome. Difficilmente questo fermerà l’uscita del secondo capitolo del cartone, ma per Netflix si preannuncia una battaglia in tribunale lunghissima.

Il grande successo di KPop Demon Hunters

KPop Demon Hunters è un film d’animazione originale Netflix prodotto da Sony Pictures Animation e diretto da Maggie Kang e Chris Appelhan. Segue le vicende di Rumi, Mira e Zoey, tre celebri star del K-Pop che nascondono un’identità segreta: quando non sono sul palco a far registrare il tutto esaurito, sfruttano i loro poteri magici per proteggere i fan da minacce demoniache e soprannaturali. Rilasciato a giugno 2025, è diventato in breve tempo il film originale più visto nella storia della piattaforma. Presto arriverà anche l’attesissimo sequel.

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