Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Guai grossi per Netflix e KPop Demon Hunters: una band metal cristiana fa causa e il motivo è scioccante

La piattafoma streaming finisce sotto accusa per il suo film animato, fenomeno dello scorso anno: ad accusarli è una band metal cristiana

Anna Montesano

Anna Montesano

Web Editor

Web editor appassionata di cinema e TV, dopo la laurea in Lettere Moderne mi specializzo in Editoria e Giornalismo e trasformo la passione per la scrittura in un lavoro.

Guerra a Netflix per KPop Demon Hunters: una band metal li porta in tribunale
Netflix

Sembra incredibile, ma il successo gigante di KPop Demon Hunters ha portato a una causa legale che potrebbe costare cara a Netflix e alla società di eventi AEG. A fare ricorso sono stati i Demon Hunter, una vera band heavy metal cristiana che suona dal lontano 2000, che li accusa di avergli rubato il nome e di fare concorrenza sleale.

Netflix e KPop Demon Hunters: perché una band metal ha fatto causa

Il vero problema per la band non è solo il film, ma tutto quello che c’è intorno: vestiti, accessori, dischi vendutissimi e un enorme tour di concerti in giro per il mondo. Questa confusione sta già combinando guai veri. L’associazione tra le due band è, d’altronde, inevitabile, così come l’equivoco. E infatti, come ripota Bad Taste, è già capitato che un padre abbia speso 500 dollari per portare le figlie piccole allo spettacolo del cartone animato, per poi accorgersi di aver comprato invece i biglietti del concerto metal. La faccenda si fa però complicata per via delle date: se è vero che la band che suona da più di vent’anni con quel nome, è anche vero che questo è stato registrato ufficialmente solo nel 2022. Il film di Netflix, invece, era già stato annunciato un anno prima, nel 2021.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Gli avvocati dei musicisti dicono che Netflix sapeva benissimo che la band esisteva già e ha fatto finta di niente, forte dei suoi miliardi. Motivo per il quale ora la band chiede un risarcimento pesante, una parte degli incassi del film e lo stop all’uso del nome. Difficilmente questo fermerà l’uscita del secondo capitolo del cartone, ma per Netflix si preannuncia una battaglia in tribunale lunghissima.

Il grande successo di KPop Demon Hunters

KPop Demon Hunters è un film d’animazione originale Netflix prodotto da Sony Pictures Animation e diretto da Maggie Kang e Chris Appelhan. Segue le vicende di Rumi, Mira e Zoey, tre celebri star del K-Pop che nascondono un’identità segreta: quando non sono sul palco a far registrare il tutto esaurito, sfruttano i loro poteri magici per proteggere i fan da minacce demoniache e soprannaturali. Rilasciato a giugno 2025, è diventato in breve tempo il film originale più visto nella storia della piattaforma. Presto arriverà anche l’attesissimo sequel.

Potrebbe interessarti anche

KPop Demon Hunters, il film d'animazione segna una vittoria al botteghino per Netflix

Kpop Demon Hunters travolge l’horror Weapons: Netflix conquista il botteghino con numeri sorprendenti

Il fenomeno KPop Demon Hunters debutta al cinema e strappa il primo posto a Weapons:...
KPop Demon Hunters, Sony e Netflix in trattativa per il sequel

KPop Demon Hunters diventa un impero globale, Netflix e Sony già al lavoro per il secondo capitolo: quando uscirà

Non sono bastati gli esorbitanti successi al botteghino degli ultimi giorni, anzi. I...
KPop Demon Hunters 2, la storia continua e non solo con un sequel

KPop Demon Hunters, la storia non è ancora finita: si vola verso l'Oscar con grandi novità per il sequel

È ufficiale: KPop Demon Hunters avrà un sequel ma non è tutto, perché il progetto è ...
KPop Demon Hunters, la nuova sfida tra Huntr/x e Saja Boys è già disponibile online

KPop Demon Hunters, la mossa vincente per un successo assicurato: la nuova sfida è su YouTube

Mentre cresce l'attesa per l'attesissimo sequel di KPop Demon Hunters, le Huntr/x ri...
Noah Schnapp e Millie Bobby Brown

'Stranger Things' e 'The Pitt' le serie originali più viste nel 2026, in fumo il primato di 'Bridgerton' che guarda dal basso

L’eco del gran finale di Stranger Things, andato in onda proprio nella notte di San ...
Il ritorno dei BTS in streaming su Netflix

Il ritorno dei BTS, il documentario su Netflix è la consacrazione del K-pop dopo il successo di KPop Demon Hunters

La band coreana è tornata in grande stile con un evento multipiattaforma, e conferma...
KPop Demon Hunters

Ecco perché KPop Demon Hunters è il fenomeno cinematografico del decennio

Il film d’animazione è il più visto di sempre sulla piattaforma: 236 milioni di visu...
Golden Globe 2026, la miglior canzone va a KPop Demon Hunters

Golden Globe 2026, la miglior canzone va a KPop Demon Hunters: è record assoluto

Il brano Golden si prende la statuetta alla kermesse e vince contro colossi come Wic...
Shakira sbanca ancora ma Samurai Jay non molla: i singoli più venduti in Italia dal 27 luglio al 2 agosto 2026

Shakira sbanca ancora ma Samurai Jay non molla: i singoli più venduti in Italia dal 27 luglio al 2 agosto 2026

La Top 100 completa: scopri cosa è successo nella classifica dei singoli più venduti...

Personaggi

Peppino Di Capri

Peppino Di Capri
Sebastiano Pigazzi

Sebastiano Pigazzi
Francesco De Gregori

Francesco De Gregori
Federica Abbate

Federica Abbate

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963