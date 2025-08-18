Sony sfida Netflix: KPop Demon Hunters 2 pronto a sbarcare nei cinema e a cambiare le regole del gioco Dopo il boom su Netflix, KPop Demon Hunters 2 punta al grande schermo: Sony vuole incassi da record e una rivoluzione nella distribuzione dei blockbuster.

KPop Demon Hunters ha battuto numerosi record su Netflix e nelle classifiche musicali, restando al primo posto sulla piattaforma per quasi due mesi. Inevitabilmente, il suo grande successo ha spinto a pensare a un franchise. Secondo Puck News, Sony Pictures Animation è in trattative con i registi Maggie Kang e Chris Appelhans per realizzare KPop Demon Hunters 2. Nonostante la distribuzione su Netflix, è infatti Sony a detenere i diritti di produzione e quindi la facoltà di sviluppare il sequel. L’azienda sta valutando attentamente il progetto, anche perché dall’accordo originale avrebbe incassato solo circa 20 milioni di dollari, a fronte dell’enorme impatto culturale del film e delle sue prospettive future. Ed ecco, dunque, che è aperta la sfida tra Netflix e Sony, ma cerchiamo di capirci di più.

KPop Demon Hunters 2, è guerra tra Sony e Netflix per il sequel: il motivo

Visto l’enorme successo, siamo sicuri che i fan non attendono altro che vedere il sequel quanto prima. KPop Demon Hunters è diventato un fenomeno mondiale grazie al mix tra idol e battaglie contro i demoni. Dopo il successo del primo film su Netflix, Sony Pictures Animation sta valutando una nuova strategia per il sequel. L’accordo con Netflix, siglato nel 2021 in un periodo di crisi per il cinema, garantiva entrate sicure ma ha escluso Sony dai guadagni del botteghino, anche durante proiezioni-evento sold-out. Oggi, però, lo scenario è cambiato: il franchise ha conquistato critica, pubblico e persino record musicali, mostrando un potenziale molto più ampio.

I fan chiedono esperienze collettive e oltre 1.100 cinema sono pronti a proiezioni-concerto, mentre Netflix non può rischiare di perdere un titolo che potrebbe superare Red Notice in termini di visualizzazioni. Per questo il sequel potrebbe uscire con un modello ibrido: debutto al cinema seguito dall’esclusiva streaming. Una scelta che non solo deciderà il futuro del franchise, ma potrebbe ridefinire la distribuzione dei blockbuster animati.

Di cosa parla KPop Demon Hunters e dove vederlo in streaming

Ma perché KPop Demon Hunters piace così tanto? Perché la trama, oltre a essere semplice, è anche molto coinvolgente. La storia del film ruota attorno a Rumi, Mira e Zoey, tre icone del k-pop che, ormai incapaci di attirare folle oceaniche ai loro concerti, scelgono di rispolverare la loro vera natura: quella di cacciatrici di demoni. Mentre proteggono i loro fan da insidie soprannaturali sempre in agguato, le ragazze si ritrovano a dover affrontare la sfida più pericolosa di tutte: una boy band rivale, formata da demoni camuffati sotto le luci della ribalta. Nel cast vocale (italiano) troviamo: Giorgia Brunori (Rumi), Jona Mennite (Jinu), Camilla Marcucci (Mira), Beatrice Maruffa (Zoey), Federica Russello (Celine), Cristian Vespe (Bobby), Francesco De Francesco (Gwi-Ma).

Trovate il film in streaming sulla piattaforma Netflix.

