Trova nel Magazine
Libero Magazine

KPop Demon Hunters diventa un impero globale, Netflix e Sony già al lavoro per il secondo capitolo: quando uscirà

Non sono bastati gli esorbitanti successi al botteghino degli ultimi giorni, anzi. Il film di animazione che già diventato leggenda avrà prossimante un sequel

Melania Fiata

Melania Fiata

Giornalista

Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Ebbene sì, dopo un po’ di diatriba iniziale, pare che sia in programma un tour di reunion per Huntr/x. Sony e Netflix starebbero trattando per il sequel di KPop Demon Hunters, il film d’animazione che quest’estate ha conquistato lo streaming. Martedì il film ha superato Red Notice diventando il più visto di Netflix con oltre 236 milioni di visualizzazioni. La sua colonna sonora ha piazzato quattro brani simultaneamente nella Billboard Hot 100, un primato storico. Di seguito, tutti i dettagli.

KPop Demon Hunters 2, Sony e Netflix in trattativa per il sequel

Sony Pictures sta trattando con Netflix per un sequel animato di K-Pop Demon Hunters. Il film è diventato un fenomeno culturale, con Netflix che ha recentemente rilasciato una versione cantata nelle sale e il titolo che è diventato il film in lingua inglese più visto sulla piattaforma. La discussione riguarda se Sony abbia ceduto la distribuzione a Netflix nel 2021 o se abbia finanziato da sola il progetto diretto dalla regista esordiente Maggie Kang. L’accordo originale prevedeva, infatti, che Netflix coprisse il budget di 100 milioni di dollari del film, pagasse 25 milioni a Sony e si prendesse i diritti di merchandising, mentre Sony riceveva parte delle vendite della colonna sonora e dei diritti musicali. Il film ha ottenuto 236 milioni di visualizzazioni su Netflix e la sua colonna sonora ha quattro brani contemporaneamente nella Top 10 della Billboard Hot 100. Sony beneficia anche dei ricavi derivanti dai pagamenti di Netflix a Imageworks, lo studio dietro Spider-Verse.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Il successo conferma l’importanza per Netflix di attrarre famiglie e bambini, che guardano il film più volte. La collaborazione tra Sony e Netflix è stata fluida, favorita dai legami tra i dirigenti delle due aziende, piuttosto cordiali. Kang e il co-regista Chris Appelhans hanno discusso di un possibile sequel, ma al momento non esiste alcun accordo definitivo: la priorità, a quanto pare, resta finalizzare il patto tra le due piattaforme, poiché nessuna può realizzare il sequel senza l’altra.

KPop Demon Hunters, dove vedere in streaming il film d’animazione di successo

Se desiderate guardare questo film d’animazione che sta letteralmente spopolando (non solo tra i bambini ma anche tra gli adulti), non dovete fare altro che collegarvi sulla piattaforma Netflix con il vostro account, dove lo troverete in streaming. La storia vi piacerà sicuramente: tre idol coreane usano l’energia positiva delle loro canzoni per combattere spiriti maligni e mostri succhia-anime. Quando un gruppo di demoni forma una band rivale per rubare loro fan e potere, scoppia uno scontro tra musica, mitologia oscura e comicità.

Potrebbe interessarti anche

KPop Demon Hunters, il film d'animazione segna una vittoria al botteghino per Netflix

Kpop Demon Hunters travolge l’horror Weapons: Netflix conquista il botteghino con numeri sorprendenti

Il fenomeno KPop Demon Hunters debutta al cinema e strappa il primo posto a Weapons:...
KPop Demon Hunters 2, Sony e Netflix 'si sfidano' per il sequel

Sony sfida Netflix: KPop Demon Hunters 2 pronto a sbarcare nei cinema e a cambiare le regole del gioco

Dopo il boom su Netflix, KPop Demon Hunters 2 punta al grande schermo: Sony vuole in...
Netflix lancia la watchlist, i film e le serie da guardare in base al segno zodiacale

Netflix lancia la Watchlist: ecco le serie e i film da guardare in base al vostro segno zodiacale

Netflix lancia una watchlist personalizzata per ogni segno zodiacale, combinando ast...
Spider-Punk, Sony Pictures realizzerà un film animato incentrato sul personaggio ribelle

Spider-Verse si fa punk: Daniel Kaluuya firma il nuovo film animato su Spider-Punk, l’eroe ribelle che sfida il sistema

Dopo il successo di Spider-Verse, Sony punta su Spider-Punk: Kaluuya scrive un film ...
Kpop -Demon Hunters

Film Netflix, le uscite di giugno 2025: Kpop, gli idol diventano cacciatori di demoni

Tanti film unici e imperdibili ci aspettano, da grandi docu-thirller al mondo del Kp...
Il budget record per Un tipo imprevedibile 2 di Netflix

Un tipo imprevedibile 2: il budget del film con Adam Sandler batte un incredibile record di Netflix

Il sequel del cult anni 90 ha sbaragliato ogni record del colosso dello streaming, r...
Dragon Trainer in streaming: dove vedere il film live-action

Dragon Trainer, il film live-action finalmente disponibile sulle piattaforme (ma c'è un problema): dove vederlo

Il film live-action Dragon Trainer è finalmente disponibile anche in streaming sulle...
Nuove immagini del Frankenstein di Guillermo Del Toro su Netflix

Guillermo del Toro porta Frankenstein su Netflix: quando esce il film e nuove immagini

Netflix ha diffuso nuove immagini dell'attesissimo film diretto da Guillermo Del Tor...
Mercoledì 2

Mercoledì, la storia della Famiglia Addams continua (ma non sarà una serie Netflix): in arrivo un film animato

La storia di Mercoledì e della Famiglia Addams avrà un nuovo capitolo attraverso un ...

Personaggi

Eduardo Scarpetta

Eduardo Scarpetta
Ludmilla Makowski

Ludmilla Makowski
Daniele iaià

Daniele Iaià
Blake Lively

Blake Lively

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963