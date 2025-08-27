KPop Demon Hunters diventa un impero globale, Netflix e Sony già al lavoro per il secondo capitolo: quando uscirà Non sono bastati gli esorbitanti successi al botteghino degli ultimi giorni, anzi. Il film di animazione che già diventato leggenda avrà prossimante un sequel

Ebbene sì, dopo un po’ di diatriba iniziale, pare che sia in programma un tour di reunion per Huntr/x. Sony e Netflix starebbero trattando per il sequel di KPop Demon Hunters, il film d’animazione che quest’estate ha conquistato lo streaming. Martedì il film ha superato Red Notice diventando il più visto di Netflix con oltre 236 milioni di visualizzazioni. La sua colonna sonora ha piazzato quattro brani simultaneamente nella Billboard Hot 100, un primato storico. Di seguito, tutti i dettagli.

KPop Demon Hunters 2, Sony e Netflix in trattativa per il sequel

Sony Pictures sta trattando con Netflix per un sequel animato di K-Pop Demon Hunters. Il film è diventato un fenomeno culturale, con Netflix che ha recentemente rilasciato una versione cantata nelle sale e il titolo che è diventato il film in lingua inglese più visto sulla piattaforma. La discussione riguarda se Sony abbia ceduto la distribuzione a Netflix nel 2021 o se abbia finanziato da sola il progetto diretto dalla regista esordiente Maggie Kang. L’accordo originale prevedeva, infatti, che Netflix coprisse il budget di 100 milioni di dollari del film, pagasse 25 milioni a Sony e si prendesse i diritti di merchandising, mentre Sony riceveva parte delle vendite della colonna sonora e dei diritti musicali. Il film ha ottenuto 236 milioni di visualizzazioni su Netflix e la sua colonna sonora ha quattro brani contemporaneamente nella Top 10 della Billboard Hot 100. Sony beneficia anche dei ricavi derivanti dai pagamenti di Netflix a Imageworks, lo studio dietro Spider-Verse.

Il successo conferma l’importanza per Netflix di attrarre famiglie e bambini, che guardano il film più volte. La collaborazione tra Sony e Netflix è stata fluida, favorita dai legami tra i dirigenti delle due aziende, piuttosto cordiali. Kang e il co-regista Chris Appelhans hanno discusso di un possibile sequel, ma al momento non esiste alcun accordo definitivo: la priorità, a quanto pare, resta finalizzare il patto tra le due piattaforme, poiché nessuna può realizzare il sequel senza l’altra.

KPop Demon Hunters, dove vedere in streaming il film d’animazione di successo

Se desiderate guardare questo film d’animazione che sta letteralmente spopolando (non solo tra i bambini ma anche tra gli adulti), non dovete fare altro che collegarvi sulla piattaforma Netflix con il vostro account, dove lo troverete in streaming. La storia vi piacerà sicuramente: tre idol coreane usano l’energia positiva delle loro canzoni per combattere spiriti maligni e mostri succhia-anime. Quando un gruppo di demoni forma una band rivale per rubare loro fan e potere, scoppia uno scontro tra musica, mitologia oscura e comicità.

