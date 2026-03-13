KPop Demon Hunters 2 si farà, la caccia non è finita dopo il primo film (da record): ma non è l'unica novità È ufficiale: KPop Demon Hunters avrà un sequel ma non è tutto, perché il progetto è quello di creare un vero e proprio universo dedicato ai personaggi

È ufficiale: KPop Demon Hunters 2 si farà. Netflix ha ufficializzato il sequel di quello che è un vero e proprio film da record, attualmente il film più visto di sempre sulla piattaforma. Il sequel rappresenta il primo progetto realizzato nell’ambito del nuovo accordo pluriennale esclusivo tra i registi Maggie Kang, Chris Appelhans e la stessa Netflix. Non è stata resa nota, al momento, una data d’uscita o comunque un periodo specifico in cui farà il suo debutto.

KPop Demon Hunters 2 farà, ma non è l’unico prrogetto

Come detto, KPop Demon Hunters è un film da record, e non solo per gli incredibili numeri fatti sulla piattaforma streaming. Parliamo di un fenomeno globale, diventato virale e arrivato fino agli Oscar, dove ha ricevuto due nomination: miglior film d’animazione e miglior canzone originale. La canzone Golden, ancora oggi tra le Top 20 nella classifica Globale dei brani più ascoltati, ha vinto un Grammy come miglior canzone scritta per i media visivi, ed è la prima volta che una canzone K-pop si aggiudica un premio in questo prestigioso concorso musicale.

Il film segue le vicende di Rumi, Mira e Zoey del gruppo K-pop Huntr/x, alle prese con la fama e la loro doppia vita di cacciatrici di demoni. Nell’annuncio diffuso inizialmente da Netflix sui social media, la regista Maggie Kang si è non solo detta entusiasta del sequel, ma ha fatto chiaramente intendere che la storia delle tre cacciatrici (e non solo) è destinata a continuare in più progetti. "Provo un immenso orgoglio, come regista coreano, nel constatare che il pubblico desidera di più da questa storia e dai nostri personaggi. C’è molto di più in questo mondo che abbiamo costruito e sono entusiasta di mostrarvelo. Questo è solo l’inizio.", ha ammesso. Sta insomma per nascere un nuovo universo, che probabilmente racconterà le vite e avventure di altri personaggi oltre al trio protagonista.

La cantante Ejae torna per il sequel?

In un’intervista rilasciata alla BBC il mese scorso, la cantante Ejae, che presta la voce a Rumi e ha co-scritto il brano di successo del film Golden e altre canzoni, ha affermato di sperare di poter introdurre nuovi stili nel sequel. "Dipende da cosa creeranno e spero che, sai, potremo mostrare più lati della Corea. Ci sono così tanti generi musicali diversi in Corea, quindi è questo che spero personalmente.", ha ammesso.

