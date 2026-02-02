Una star di Squid Game vola in Italia per un evento unico e imperdibile: dove e quando
Uno dei protagonisti della fortunata serie Netflix in Italia per un evento esclusivo e dedicato alla sua brillante carriera
Una star della fortunatissima serie coreana di Netflix Squid Game sta per arrivare in Italia, precisamente al Florence Korea Film Fest di Firenze, in programma dal 19 al 28 marzo 2026. In scaletta ci sarà anche una sua masterclass, fissata per il 21 marzo alle ore 11.00, all’interno di una retrospettiva sulla sua carriera, che attraversa oltre quindici anni di carriera nell’arco di sei titoli, tra cinema d’autore, blockbuster e opere di impegno civile.
Gong Yoo di Squid Game ospite in Italia per il Florence Korea Film Fest
La 24ma edizione del Florence Korea Film Fest avrà come ospite speciale Gong Yoo, attore noto al grande pubblico per il suo ruolo nella serie Netflix Squid Game. Ma non solo, perchè il classe 1979 è un interprete capace di attraversare generi e registri diversi con la stessa intensità, passando dall’eroe tragico all’uomo comune travolto dagli eventi, dalla star dell’action alle storie più profondamente umane.
Il festival gli dedica una retrospettiva speciale, in cui verranno analizzati 6 grandi titoli della sua carriera. Si parte dalla potente denuncia civile di Silenced (2011), in cui interpreta un insegnante che decide di rompere il silenzio su abusi realmente accaduti all’interno di un istituto per bambini sordomuti, dando vita a uno dei film più sconvolgenti del cinema coreano contemporaneo. La mostra prosegue poi con la trasformazione fisica e identitaria di The Suspect (2013), action che lo vede nei panni di un disertore nordcoreano braccato e in fuga, impegnato in una disperata corsa contro il tempo.
Ospite al Florence Korea Film Fest anche il regista di Train To Busan
Il 2016 segna un momento particolarmente florido della carriera di Gong Yoo, che si confronta con ruoli profondamente diversi. Nel melodramma sensuale A man and a woman è un uomo segnato dalla solitudine che vive un amore clandestino e impossibile. Nel kolossal storico The Age of Shadows diventa un carismatico combattente della resistenza coreana durante l’occupazione giapponese. In Train to Busan (2016), horror diventato culto, interpreta, riprendendo le parole della curatrice di sezione Caterina Liverani, un freddo uomo d’affari che in poche ore, complice l’emergenza, riscopre il suo lato più umano di padre. Al Festival sarà presente anche il regista del film, Yeon Sang-ho.
l percorso si completa con il delicato dramma sociale Kim Ji-young, Born 1982 (2019), in cui Gong Yoo presta il volto a un marito chiamato a confrontarsi con la fragilità emotiva della moglie e con le contraddizioni della società patriarcale contemporanea. Vi ricordiamo che il 21 marzo alle ore 11.00 è in programma una masterclass tenuta da Gong Yoo. Per ulteriori informazioni, vi invitiamo a visitare il sito korefilmfest.com.
