Knives Out 4 si farà? Nel cast arriverà una star da Oscar, ecco chi vuole il regista Rian Johnson Daniel Craig resta il cuore della saga, ma il regista sogna un volto iconico per il nuovo mistero di Benoit Blanc: trama, tempi, cast e cosa aspettarsi dal quarto capitolo della saga

Diego Scappini Giornalista Classe 1987, lo sport è il mio habitat naturale ma sono appassionato anche di TV, serie e cinema, soprattutto horror.

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Il quarto capitolo della saga Knives Out non è ancora stato annunciato ufficialmente, ma tutto lascia pensare che Benoit Blanc tornerà. Rian Johnson, creatore e regista del franchise, ha più volte ribadito – per esempio al BFI London Film Festival che si è tenuto a fine 2025 – di voler continuare a raccontare le indagini del detective interpretato da Daniel Craig, a patto che "il pubblico abbia ancora interesse nella storia e che io e Daniel ci divertiamo ancora a farlo".

Knives Out 4, cosa sappiamo sul prossimo caso di Benoit Blanc

Al momento non esiste ancora una sceneggiatura definita. Johnson ha spiegato che ha in mente solo idee concettuali, dei "semi narrativi" che potrebbero diventare la base del nuovo mistero, ma nessun tema o ambientazione è stata scelta. Il regista preferisce mantenere tutto vago finché non si siede a scrivere, per non ingabbiare la creatività troppo presto e, soprattutto, per non venire meno alla contemporaneità che ha caratterizzato i capitoli precedenti.

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Come già accaduto nei primi tre film, infatti, la storia di Knives Out 4 sarà un riflesso del presente, una sorta di "vibe check" dell’America contemporanea. Johnson non ha mai nascosto che i film che compongono la saga non devono essere delle opere senza tempo, bensì ancorati al clima sociale del momento in cui sono stati girati.

Quando potrebbe uscire Knives Out 4

E qui arriviamo alla nota dolente: Johnson ha dichiarato che, prima di tornare a raccontare un nuovo caso del detective Benoit Blanc, vuole dedicarsi in toto a un altro progetto: si tratta di film originale, un "thriller paranoico anni ‘70 con un tocco di sci‑fi", come anticipato lo scorso ottobre in un’intervista a Empire. Solo dopo si dedicherà al quarto Knives Out 4: in altre parole, il progetto si farà, ma non a breve.

Il cast: chi potrebbe unirsi al nuovo mistero, Daniel Craig ci sarà?

La risposta è sì, perché senza l’ex 007 il progetto non andrà avanti. Per Johnson infatti la presenza dell’attore britannico è imprescindibile: "È una partnership. Se uno dei due non se la sente più, smettiamo". Una delle caratteristiche di maggior successo della saga Knives Out è che ogni film ha un cast completamente nuovo, con star di livello assoluto. Il regista ha confessato che il suo sogno nel cassetto sarebbe lavorare niente di meno che con Meryl Streep, tanto da rivolgersi a lei con un appello pubblico tramite il portale Indiewire: "Se stai leggendo questo, Meryl Streep, credo che ti inseriresti alla perfezione in un film giallo". Per ora nessuna risposta da parte dell’icona tre volte premio Oscar, ma l’idea di vederla in un whodunit alla Agatha Christie ha già acceso la fantasia dei fan.

La saga di Knives Out: perché è diventata un fenomeno pop

Il primo Cena con delitto – Knives Out, uscito nel 2019, è ancora oggi il più amato e il più riuscito. Johnson ha reinventato il giallo classico con un approccio moderno, ironico e politicamente tagliente. Il cast corale, da Chris Evans ad Ana de Armas, da Jamie Lee Curtis a Katherine Langford, ha trasformato la storia in un gioco di specchi irresistibile. Il successo è stato enorme: oltre 300 milioni di dollari al box office e una candidatura all’Oscar per la sceneggiatura originale. È qui che il pubblico si innamora del Benoit Blanc messo in scena da Daniel Craig, un detective eccentrico con un accento volutamente sopra le righe e un metodo deduttivo che mescola logica e teatralità.

Il secondo capitolo, Glass Onion: Knives Out, è prodotto nel 2022 da Netflix e cambia completamente tono e ambientazione: dal gotico della villa dei Thrombey si passa all’isola hi‑tech di un miliardario egocentrico interpretato da Edward Norton. Il film è più satirico, più colorato, più esplicito nel prendere in giro l’élite digitale ai tempi della pandemia.

Il terzo film, Wake Up Dead Man: Knives Out, uscito nel 2025 prima in sala e poi su Netflix, porta Blanc in un territorio più oscuro, quello della fede. Il cast – da Josh O’Connor a Glenn Close, da Mila Kunis a Jeremy Renner passando per Josh Brolin – conferma la formula vincente: star, colpi di scena e un mistero che si svela strato dopo strato.

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