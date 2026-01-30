Jenna Ortega va oltre "Mercoledì": è un robot che sfida la solitudine (e farà discutere) Dopo Mercoledì, Jenna Ortega torna al cinema in un incredibilmente sorprendente ruolo: il nuovo film, di Taika Waititi, ha finalmente una data d’uscita.

Dopo anni di attesa, il film Klara and the Sun, che vede come protagonista Jenna Ortega, ha finalmente una data di uscita. Ammettiamolo, nessuno ci sperava più e tutti davano per ‘morto’ questo progetto. Basti pensare che era il 2023 quando Deadline ne annunciò la realizzazione e, i continui rinvii, hanno fatto pensare al peggio. Siamo felici di esserci sbagliati e di aver appreso che molto presto lo vedremo al cinema. A confermarlo, è stato il regista neozelandese Taika Waititi al Sundance Film Festival, precisando che il film ha raggiunto il picture lock, ovvero, la fase finale del montaggio. Di seguito, tutti i dettagli.

Klara and the Sun, quando esce il film con Jenna Ortega: trama e cast

Il film di fantascienza Klara and the Sun, tratto dal romanzo bestseller del 2021 di Kazuo Ishiguro, e che vede Jenna Ortega nel ruolo di protagonista, ha una data di uscita. L’adattamento, in sviluppo dal 2020, ha subìto diversi ritardi. In un’intervista con Screen Daily per il suo film Fing! presentato al Sundance, Taika Waititi ha confermato che il film uscirà nel 2026 e che è completato: "Klara and the Sun arriverà presto, sicuramente quest’anno. Abbiamo appena parlato con Sony di quando e dove, stiamo pensando a festival e cose del genere". Waititi era stato annunciato come regista nel 2023, e tre anni dopo il film ha trovato la protagonista in Ortega. Dopo l’inizio delle riprese nel 2024 e vari rinvii, il debutto cinematografico è finalmente vicino.

Klara and the Sun, di cosa parla il film: trama e cast

Come abbiamo già spiegato, a dirigere il film è Taika Waititi, mentre la sceneggiatura porta la firma di Dahvi Waller. La storia segue Klara, una ragazza robot interpretata da Jenna Ortega, programmata per aiutare gli adolescenti a combattere la solitudine, che si trova a dover salvare una famiglia alle prese con la malattia della figlia Josie. Il cast include:

Amy Adams (nei panni della madre)

Mia Tharia (Josie)

Simone Baker (è il padre)

Natasha Lyonne

Steve Buscemi

Harry Greenwood

Aran Murphy

Il film è tratto dall’ottavo romanzo di Kazuo Ishiguro, già autore di Quel Che Resta del Giorno, e vede lo stesso scrittore anche in veste di produttore, insieme a Elizabeth Gabler, Aislinn Dunster e Waititi.

Mercoledì 3 si farà: quando rivedremo Jenna Ortega in versione dark

Tutti la amano, soprattutto nelle vesti di Mercoledì Addams, membro della famosa famiglia su cui è stata realizzata una serie Netflix di grande successo, giunta alla seconda stagione. Ebbene, anche la terza verrà realizzata ma, purtroppo, i fan dovranno armarsi di pazienza perché non la vedranno nel 2026. La Mercoledì 3 potrebbe non arrivare prima del 2028. Netflix ha svelato la line-up 2026, con molti titoli attesi come Heartbreak High, Avatar e One Piece, ma Mercoledì è assente. Tra la prima e la seconda stagione sono passati tre anni (la prima è uscita nel 2022, la seconda nel 2025), e la produzione della terza dovrebbe iniziare a febbraio 2026, aprendo una possibilità per un’uscita nel 2027, comunque molto lontana dalle aspettative iniziali.

