Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

È morto Kjell Nilsson, indimenticabile Lord Humungus di Mad Max 2: la causa della morte

L'attore è deceduto giovedì 2 luglio, al fianco delle persone che lo amavano dopo aver combattuto, per anni, contro una grave condizione di salute

Libero Magazine

Libero Magazine

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

È morto Kjell Nilsson, indimenticabile Lord Humungus di Mad Max 2: la causa della morte
Warner Bros. Entertainment (YouTube)

Kjell Nilsson, celebre attore e atleta svedese, è morto ieri, 3 luglio, all’età di 76 anni in Queensland, in Australia. Un addio arrivato al fianco dei suoi familiari, dopo una lunga lotta contro una seria insufficienza renale che lo aveva colpito quattro anni fa. "Un uomo splendido, che aveva un legame sincero e profondo con i suoi sostenitori", lo ha salutato il suo agente, da sempre anche suo amico.

Addio a Kjell Nilsson, l’attore svedese che conquisto George Miller

Il pubblico ricorda l’attore soprattutto per il ruolo di Lord Humungus, il memorabile "villain" di Mad Max 2, ma la sua avventura era iniziata lontano dai set cinematografici. Prima che George Miller lo trasformasse nel re della terra desolata nel cult del 1981 con Mel Gibson, Nilsson era un sollevatore di pesi professionista, arrivato a gareggiare a livelli olimpici nella sua nativa Svezia (dove nacque nel 1949). Fu proprio lo sport a cambiargli la vita: negli anni ’70 decise di trasferirsi dall’altra parte del mondo, in Australia, per fare il preparatore atletico. La sua struttura fisica monumentale attirò l’attenzione di Miller, che stava cercando un attore in grado di incutere timore con la sola presenza fisica per il seguito di Mad Max.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Dietro quella maschera di metallo diventata leggendaria – che negli anni è arrivata a ispirare tanti film, in primis il personaggio di Jason Voorhees in Venerdì 13 – Nilsson, pur non potendo usare le espressioni facciali, riuscì mettere in campo un linguaggio del corpo, una postura e una voce così caratteristiche da dare vita a un capo dei motociclisti tanto spietato quanto magnetico.

Non solo Mad Max 2: dove lo abbiamo visto prima dell’addio al cinema

La parentesi nel cinema d’azione continuò per tutti gli anni ’80 e ’90 con alterne fortune (lavorò in film come The Edge of Power e nella serie The Pirate Movie), ma il richiamo della palestra si rivelò troppo forte. Nilsson scelse infatti di abbandonare progressivamente il mondo dello spettacolo per dedicarsi alla sua più grande passione: fare l’allenatore. In Australia è stato per decenni un vero e proprio mentore, crescendo e motivando generazioni di giovani sollevatori di pesi.

Non ha però mai tagliato i ponti con il suo alter ego cinematografico. Fino all’ultimo ha frequentato i raduni dei fan di Mad Max, firmando autografi e scherzando con la community.

Potrebbe interessarti anche

christian de sica

Christian De Sica e Jerry Calà, stasera in Tv il loro cult più amato: il film (sottovalutato) che ha segnato un'epoca

Una serata ricchissima con 31 film: dalla commedia Hitch – Lui sì che capisce le don...
Supergirl, le prime recensioni del film sono sconcertanti

Supergirl, le prime recensioni del film sono sconcertanti: "Altro che Superman, non è ciò che ci aspettavamo"

Chi ha visto il film in anteprima è rimasto spiazzato: Supergirl assomiglia più a pe...
MobLand 3, Tom Hardy sarà nel cast della terza stagione della serie Paramount+

MobLand 3, pace fatta (finalmente): Tom Hardy rimane, la terza stagione della serie Paramount si farà

Risolte le tensioni dietro le quinte: Tom Hardy torna in MobLand, il cast resta al c...
Il Signore degli Anelli: Caccia a Gollum, Anya Taylor-Joy entra ufficialmente nel cast del film

La regina degli scacchi si prende Il Signore degli Anelli (e la Terra di Mezzo): Anya Taylor-Joy avrà un ruolo mai visto prima nella Caccia a Gollum

L'attrice è ufficialmente nel cast del film Il Signore degli Anelli: Caccia a Gollum...
Tom Hardy cacciato da Mobland? Liti e comportamenti folli sul set: "Un suicidio professionale"

Guai grossi per Tom Hardy, cacciato da MobLand per liti e comportamenti folli sul set della serie: "Un suicidio"

L'attore si sarebbe reso protagonista di comportamenti molto spiacevoli sul set al p...
L'attore Alberto Sordi

Alberto Sordi, stasera in TV il suo vero capolavoro: il film (sottovalutato) che l'ha reso una leggenda

Scoprite i migliori film disponibili nella serata di lunedì 1 giugno 2026: dal cult ...
Michael Byrne è morto: chi era l'attore di Indiana Jones e Harry Potter

Addio a Michael Byrne, è morto l'attore di Indiana Jones e Harry Potter: chi era e le cause

L'attore di Indiana Jones e Harry Potter è morto, ma ancora non sono state rese note...
Morto Giacomo Piperno, voce italiana di Gene Hackman

È morto Giacomo Piperno, la voce italiana di Gene Hackman: la causa della morte del grande attore romano

Si è spento a 90 anni, al Policlinico Umberto I di Roma, l'attore e doppiatore che h...
Daveigh Chase, svelata la causa della morte dell'attrice di The Ring

Daveigh Chase, svelata la causa della morte dell’attrice di The Ring: i risultati dell’autopsia

L'autopsia svela la verità sulla morte dell'attrice di The Ring: AIDS e dipendenza c...

Falkensteiner Hotel Sonnenalpe

Estate in quota

Sentieri panoramici, percorsi bike, spa e attività per famiglie

LEGGI

Personaggi

Kylie Minogue

Kylie Minogue
Katharina Miroslawa

Katharina Miroslawa
L'attrice Giulia Michelini

Giulia Michelini
Amanda Lear

Amanda Lear

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963