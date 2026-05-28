Il "King" del rap italiano sbanca le sale e il cinema gli chiede il bis: quando esce in streaming dopo l'esordio da record al botteghino King Marracash, il film che svela il lato umano, fragile e artistico del rapper più amato d'Italia, trionfa al cinema e prolunga la sua permanenza nelle sale.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Quando la musica smette di essere solo suono e diventa racconto di vita, è destinata a lasciare un segno. È quello che accade con King Marracash, il film documentario diretto da Pippo Mezzapesa e dedicato a Fabio Bartolo Rizzo, in arte Marracash, uscito nelle sale italiane il 25 maggio 2026. Inutile dire che il successo è stato istantaneo. Infatti, ha conquistato il box office sin dal primo giorno di programmazione, registrando il miglior debutto per un docufilm musicale degli ultimi anni. Un risultato straordinario che ha spinto i distributori a prolungare la permanenza nelle sale cinematografiche, con nuove repliche e programmazioni già a partire da questa settimana. Vediamo insieme tutti i dettagli. Non solo, perché è stato già rivelato quando uscirà in streaming e dove poter vedere il docufilm.

King Marracash, il docufilm sul re del rap italiano fa il boom: prolungata la sua permanenza nei cinema

King Marracash è il film documentario di Pippo Mezzapesa dedicato a Fabio Bartolo Rizzo, uscito nelle sale il 25 maggio 2026. Il film ripercorre vent’anni di carriera del rapper attraverso concerti, backstage e vita privata, affrontando temi come il successo, la fragilità, la salute mentale e le origini di periferia. Un ritratto autentico che va oltre l’artista per raccontare l’uomo, con una carriera da record alle spalle: miliardi di stream, 1 disco di Diamante, 132 platini, 34 ori e la Targa Tenco 2022. Il debutto ha superato ogni aspettativa: film più visto del 25 maggio, miglior esordio per un docufilm musicale dal 2024 e oltre 22.000 presenze nel primo giorno. Il successo ha costretto le vendita a prolungare la programmazione, inizialmente prevista per soli tre giorni, con nuove repliche da oggi, giovedì 28 maggio, a dimostrazione di quanto il pubblico sente il bisogno di storie vere e raccontate con profondità.

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Quando esce e dove vedere in streaming King Marracash

Dopo il successo al cinema, Disney Plus ha già svelato quando esce King Marracash in streaming: la data di uscita è fissata per il prossimo settembre, anche se non conosciamo ancora il giorno preciso. Non solo, perché da domani, 29 maggio 2026, sarà disponibile in esclusiva su Disney+ Marra Stadi San Siro 2025, che mostra le riprese della prima tappa milanese del tour dello scorso anno.

Fabio e Marracash, la ‘doppia’ vita del rapper

King Marracash non è un semplice documentario celebrativo su colui che, ad oggi, è considerato il re del rap, ma un racconto che esplora il conflitto tra l’uomo Fabio Bartolo Rizzo, cresciuto nella Barona, e la maschera pubblica di Marracash. La narrazione parte dal concerto storico a San Siro del 25 giugno 2025 (primo rapper italiano a riempire il Meazza da solo) e si chiude con il Marra Block Party del 18 aprile 2026, regalato al suo quartiere d’origine. A raccontarlo sono anche Elodie, Guè, la manager Paola Zukar e lo psicoanalista Massimo Recalcati. Prodotto da Groenlandia con Disney+, Adler Entertainment e i produttori Matteo Rovere, Leonardo Godano e Marco Colombo, il film riesce a parlare sia ai fan di lunga data che a chi lo scopre per la prima volta.

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