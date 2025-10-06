Kimberly Hébert Gregory, morta l’attrice di Grey’s Anatomy e The Big Bang Theory: l’annuncio del marito e dove rivederla Addio a Kimberly Hébert Gregory, attrice di Grey’s Anatomy e The Big Bang Theory: si è spenta all'età di 52 anni. L’annuncio arriva dall’ex marito su Instagram.

Il mondo del cinema è in lutto e sembra che quest’anno ci stia privando proprio di volti noti e amatissimi. Nelle scorse ore, è morta Kimberly Hébert Gregory, celebre attrice americana conosciuta soprattutto per le sue interpretazioni in Grey’s Anatomy e The Big Bang Theory. L’artista, che aveva 52 anni, è ricordata anche per i suoi ruoli in serie di successo come Vice Principals e Better Call Saul. La triste notizia della sua scomparsa è stata confermata dal suo ex marito, l’attore Chester Gregory, attraverso un post su Instagram. Le cause della morte non sono state rese pubbliche.

Addio a Kimberly Hébert Gregory: la carriera dell’attrice e i ruoli più importanti

Purtroppo, si è spenta all’età di 52 anni, Kimberly Hébert Gregory, attrice statunitense nota per aver preso parte a diverse serie tv di cui vi parleremo a breve. L’annuncio della morte è stato dato dall’ex marito Chester Gregory, con un toccante post su Instagram (di cui vi forniamo un estratto): "Eri la brillantezza incarnata, una donna nera la cui mente illuminava ogni stanza. Molto più di un’ex moglie, eri mia amica. Nostro figlio, la canzone che abbiamo scritto insieme, è l’eco vivente della tua luce." Purtroppo, la causa del decesso non è stata ancora resa nota. Nata il 7 dicembre 1972 a Houston, Texas, Gregory ha iniziato il suo percorso artistico al Mount Holyoke College, per poi proseguire gli studi alla DePaul University, conseguendo infine un master in lavoro sociale presso l’Università di Chicago. La sua carriera televisiva è iniziato attorno agli anni 2000, con apparizioni in serie come Gossip Girl, Law & Order e Due uomini e mezzo. Ma la svolta arriva con il ruolo di Dr. Belinda Brown nella serie HBO Vice Principals (2016–2017), che le ha valso il riconoscimento come una delle attrici più promettenti della sua generazione. Kimberly Hébert Gregory si è distinta anche in altre importanti produzioni televisive. In Grey’s Anatomy, ha interpretato Deborah Curzon, una assistente speciale del presidente inviata a Seattle per convincere Derek Shepherd a guidare un’iniziativa presidenziale sulla mappatura del cervello. Nonostante la comparsa limitata a un singolo episodio, il personaggio ha aggiunto una dimensione politica alla serie, mettendo in evidenza le situazioni che i medici affrontano al di fuori della sala operatoria.

In The Big Bang Theory ha invece dato vita a Ms. Davora, una veggente consultata da Sheldon Cooper e Penny riguardo alla sua relazione con Amy. Ha preso parte anche a diversi film, come Five Foot Apart (2019), Miss Virginia (2019) e John Henry (2020.

Dove rivedere in streaming Grey’s Anatomy con Kimberly Hébert Gregory

Le serie sopra citate le trovate facilmente in streaming ma vi riferiamo dove trovare tutti gli episodi di Grey’s Anatomy, in cui potrete rivedere anche la bravissima Kimberly Hébert Gregory. La serie è visibile sulla piattaforma Disney+.

