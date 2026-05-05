Kim Kardashian domina la scena al Met Gala 2026: l’abito scultoreo e la volta in cui il suo red carpet arrivò al cinema La star americana è apparsa sotto i riflettori dell’evento più atteso dell’anno, comparendo con un abito che ha inevitabilmente attirato l’attenzione.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

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Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

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Il Met Gala, che si tiene ogni anno al Metropolitan Museum of Art di New York, è l’evento annuale nel quale le grandi celebrità del momento danno libero sfogo alla propria arte, interpretano, provocano e si raccontano in modi sempre più imprevedibili. Quello nato come un evento di beneficenza per inaugurare la mostra del Costume Institute, si è infatti trasformato nel tempo in un contesto che detta le regole della moda contemporanea e anche l’edizione del 2026 non è certo stata da meno. Il tema "La moda è arte" ha spinto tutti i partecipanti a trasformarsi in vere opere viventi, compresa Kim Kardashian che ha stupito tutti con un abito scultoreo difficile da non notare: ecco tutti i dettagli.

Kim Kardashian al Met Gala 2026: l’abito scultoreo che ruba la scena

Per il Met Gala 2026, Kim Kardashian ha scelto di incarnare alla lettera il tema della serata, trasformando il proprio corpo in un’opera d’arte. Il suo look, ispirato all’arte degli anni ’60 e realizzato in collaborazione con l’artista britannico Allen Jones, ha letteralmente dominato le scene grazie a una struttura scultorea arancione, una sorta di corazza modellata sul busto, completata da una gonna in pelle e dettagli pittorici. Una scelta perfettamente coerente con il concept della serata, che metteva al centro proprio il "corpo vestito" come forma espressiva.

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Come spesso accade con Kim Kardashian, le reazioni sono state tra loro molto contrastanti: c’è chi ha apprezzato la coerenza concettuale e chi ha trovato il risultato eccessivo o poco armonico. Ma questo, in fondo, è il segreto del suo successo al Met: non passare inosservata. D’altronde, negli anni Kim Kardashian ha costruito una vera e propria narrativa fashion fatta di trasformazioni estreme, dal total black di Balenciaga fino all’iconico omaggio a Marilyn Monroe, consolidando il suo ruolo di protagonista assoluta di una delle serate mondane più importanti dell’anno.

Met Gala, la volta in cui il red carpet di Kim Kardashian arrivò al cinema

E ciò che forse non tutti sanno, è che il rapporto tra Kim Kardashian e il Met Gala è così forte da essere arrivato persino al cinema. Nel film Ocean’s 8 del 2018, sequel e spin-off al femminile della trilogia di Ocean’s, la star compare proprio durante la celebre scena ambientata al Met Gala, trasformato per l’occasione nel teatro di un sofisticato furto di gioielli orchestrato da un gruppo di ladre guidate da Debbie Ocean. In quella sequenza, il red carpet diventa parte integrante della narrazione: un luogo riconoscibile e iconico dove le celebrità, tra cui proprio la stessa Kim, interpretando sé stesse, contribuendo a rendere la scena ancora più autentica.

Tra gli altri film al cinema che hanno visto la presenza di Kim Kardashian ricordiamo anche Disaster Movie del 2008, Ragazze da sballo (Deep in the Valley) del 2009, Temptation: Confessions of a Marriage Counselor del 2013 e Zoolander 2 del 2016.

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