Kill Bill, 281 minuti di grande cinema: l’iconico film torna in sala come non lo avete mai visto Dal 28 maggio al 3 giugno, per la prima volta in Italia, il capolavoro di Quentin Tarantino torna sul grande schermo in una versione spettacolare.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

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Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

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Kill Bill è indubbiamente una delle pellicole più iconiche dei primi anni Duemila, un capolavoro che il grande pubblico ha sempre visto diviso in Volume 1 e Volume 2, usciti rispettivamente nel 2003 e nel 2004. Un’opera che nel corso dei decenni è diventata un punto di riferimento generazionale per milioni di cinefili in tutto il mondo, soprattutto se appassionati di film d’azione con la contaminazione di arti marziali e chambara giapponese e un tocco di spaghetti western. Ora, questa indimenticabile storia è pronta a tornare sul grande schermo nella sua forma più vera grazie ad un evento irripetibile: ecco di cosa si tratta.

Kill Bill come Tarantino l’ha sempre sognato: 281 minuti di grande cinema

Dal 28 maggio al 3 giugno 2026, in un evento speciale della durata di 7 giorni, Plaion Pictures e Midnight Factory porteranno nelle sale cinematografiche Kill Bill: The Whole Bloody Affair. Per la prima volta nella storia, il capolavoro di Quentin Tarantino approderà in Italia come un unico film di 281 minuti. Le due parti, concepite originariamente come un solo progetto e divise per esigenze distributive, controvoglia da parte dello stesso regista, verranno riunite e arricchite con scene e sequenze completamente inedite. Il progetto vuole infatti restituire all’opera il respiro unitario che Tarantino aveva sempre immaginato.

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Le sorprese, però, non finiscono qui. Il brutale scontro con gli 88 folli sarà mostrato per la prima volta interamente a colori: una scelta che amplifica enormemente la carica visiva e la potenza di una delle sequenze più iconiche della storia del cinema contemporaneo. E poi ci saranno le attesissime scene inedite: sette minuti e mezzo di flashback in stile anime che racconteranno il tormentato passato di O-Ren Ishii (Lucy Liu). Nel progetto vedremo anche The Lost Chapter: Yuki’s Revenge, un cortometraggio, nato da un’idea rimasta nel cassetto per anni, che segue la sorella della letale Gogo Yubari nella sua personale ricerca di vendetta.

Kill Bill: The Whole Bloody Affair, la storia della Sposa dall’inizio alla fine

Per rinfrescare la memoria, ricordiamo che Kill Bill racconta una delle saghe di vendetta più iconiche della storia del cinema. Uma Thurman interpreta La Sposa, data per morta dal suo ex mentore e amante Bill, che le tende un’imboscata durante le prove del suo matrimonio, sparandole in testa e privandola del bambino che porta in grembo. Risvegliandosi da un coma di quattro anni, con un solo obiettivo in testa, la donna intraprende un viaggio di redenzione, vendetta e distruzione che la porta a confrontarsi, uno per uno, con i quattro membri superstiti della Deadly Viper Assassination Squad, prima della resa dei conti finale con l’uomo che l’ha tradita. Kill Bill: The Whole Bloody Affair sarà al cinema dal 28 maggio al 3 giugno 2026: sette giorni, 281 minuti, una sola imperdibile occasione.

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