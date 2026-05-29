Kill Bill torna al cinema, questa volta senza censura: 281 minuti e nuove scene totalmente inedite anche ai fan più affezionati di Tarantino
281 minuti, lo scontro con gli 88 folli a colori, il flashback anime di O-Ren Ishii esteso e il cortometraggio inedito Yuki's Revenge
Dal 28 maggio al 3 giugno arriva nelle sale italiane la versione integrale di Kill Bill finora mai distribuita in Italia. I due volumi vengono riuniti in 281 minuti con montaggio riorganizzato e sequenze inedite: lo scontro con gli 88 folli finalmente a colori, sette minuti aggiuntivi del flashback anime di O-Ren Ishii firmato Production I.G. e il cortometraggio The Lost Chapter: Yuki’s Revenge, costruito con Unreal Engine. Sette giorni in sala, distribuito da Plaion Pictures e Midnight Factory.
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