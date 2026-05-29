Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Kill Bill torna al cinema, questa volta senza censura: 281 minuti e nuove scene totalmente inedite anche ai fan più affezionati di Tarantino

281 minuti, lo scontro con gli 88 folli a colori, il flashback anime di O-Ren Ishii esteso e il cortometraggio inedito Yuki's Revenge

Andrea Aurora

Andrea Aurora

SEO Specialist – Copywriter

SEO Specialist appassionato di cinema, tecnologia, collezionismo e cultura Pop. Amo unire analisi e creatività per raccontare storie digitali uniche.

Dal 28 maggio al 3 giugno arriva nelle sale italiane la versione integrale di Kill Bill finora mai distribuita in Italia. I due volumi vengono riuniti in 281 minuti con montaggio riorganizzato e sequenze inedite: lo scontro con gli 88 folli finalmente a colori, sette minuti aggiuntivi del flashback anime di O-Ren Ishii firmato Production I.G. e il cortometraggio The Lost Chapter: Yuki’s Revenge, costruito con Unreal Engine. Sette giorni in sala, distribuito da Plaion Pictures e Midnight Factory.

Salute

Riattivazione del virus Varicella-Zoster

L'importanza della prevenzione nelle persone con diabete

LEGGI

Personaggi

Francesco De Gregori

Francesco De Gregori
Amanda Lear

Amanda Lear
Bill Cosby

Bill Cosby
Achille Lauro

Achille Lauro

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963