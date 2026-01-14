Kiefer Sutherland, star di 24, arrestato a Hollywood: una notte folle lo spedisce in cella. Ecco cos’è successo Kiefer Sutherland, l’attore della serie 24, fermato a Los Angeles dopo un violento alterco con un autista. Accuse pesanti e un passato turbolento che riaffiora.

Brutte notizie per i fan della serie 24: l’attore Kiefer Sutherland, figlio di Donald Sutherland, è stato arrestato lunedì 12 gennaio a Los Angeles con l’accusa di aggressione a un autista di ride-sharing. Fermato dopo una chiamata dalla zona di Hollywood poco dopo la mezzanotte, è stato rilasciato su cauzione di 50 mila dollari e comparirà davanti al giudice il 2 febbraio. Di seguito, i dettagli.

Kiefer Sutherland, l’attore di 24 finisce in cella: i motivi dell’arresto

La celebre star della serie 24, Kiefer Sutherland, è stato arrestato a Los Angeles in seguito a un episodio avvenuto nella notte del 12 gennaio. Secondo quanto riferito dal LAPD, l’attore sarebbe stato coinvolto in un alterco con un autista di ride-sharing nei pressi di Sunset Boulevard e Fairfax Avenue, durante il quale avrebbe aggredito fisicamente la vittima e pronunciato minacce criminali. Fermato sul posto, Sutherland è stato accusato di minacce criminali ai sensi della legge californiana. L’autista non avrebbe riportato ferite tali da richiedere cure mediche. L’attore è stato arrestato e successivamente rilasciato su cauzione di 50.000 dollari. La sua comparizione in tribunale è prevista per il 2 febbraio presso la Corte Superiore della Contea di Los Angeles. Celebre per il ruolo di Jack Bauer nella serie 24 e figlio di Donald Sutherland, l’attore ha avuto in passato altri problemi con la legge legati all’alcol e a episodi di aggressione.

Il comunicato della polizia

Il comunicato della polizia riferisce quanto segue: "L’indagine ha stabilito che Kiefer Sutherland è salito a bordo di un veicolo di ride-sharing, ha aggredito fisicamente l’autista e ha rivolto minacce di morte alla vittima". Nel frattempo, i portavoce di Sutherland non hanno fornito alcuna risposta alle richieste di commento avanzate dall’AFP.

Kiefer Sutherland, i ruoli di successo dell’attore

Kiefer Sutherland è principalmente conosciuto per il suo ruolo dell’agente antiterrorismo Jack Bauer nella serie televisiva di grande successo 24 (2001–2010), che gli ha valso numerosi premi e riconoscimenti. Questa serie racconta le 24 ore di Bauer, agente del CTU di Los Angeles, che spesso agisce al di sopra delle regole pur di proteggere gli Stati Uniti. Ogni stagione ruota attorno a una minaccia alla sicurezza nazionale (attentati, ordigni nucleari, epidemie o simili) che Bauer deve fermare nel corso della giornata. Durante gli episodi, vengono utilizzati alcuni espedienti, come lo schermo diviso e un orologio digitale per mostrare simultaneamente le azioni dei personaggi e il passare del tempo. Sul grande schermo, invece, Sutherland ha interpretato ruoli importanti in film come Stand by Me – Ricordo di un’estate (1986), Ragazzi perduti (1987) e I tre moschettieri (1993).

