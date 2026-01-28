Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Kid Yugi presenta il nuovo album in una bara: “Ho deciso di far morire me stesso, ecco perché”

Il 30 gennaio uscirà ufficialmente il terzo disco del rapper dal titolo “Anche gli eroi muoiono”, presentato in maniera del tutto originale: scopriamo di più.

Debora Manzoli

Debora Manzoli

Scrittrice ed editor

Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

Kid Yugi
Mediaset Infinity

Il giovane rapper è pronto al lancio del suo terzo album "Anche gli Eroi Muoiono" la cui uscita ufficiale è prevista per venerdì 30 gennaio. Un disco che, prima ancora di uscire, si prospetta già un grande successo, con più di 28mila unità già in preordine nello store di Universal. Per l’occasione, Kid Yugi ha deciso di presentare l’album in maniera del tutto originale, riprendendo la copertina che lo ritrae in una bara dagli interni rossi con un pugnale tra le mani: ecco tutti i dettagli.

Kid Yugi presenta l’album "Anche gli Eroi Muoiono" tra bare e rose bianche

Per presentare il suo nuovo progetto discografico alla stampa, Kid Yugi ha scelto una scenografia certamente non banale. Una gigantografia della copertina del disco che lo ritrae in una bara con un coltello tra le mani, un’altra bara vera e propria con gli interni rossi riempita di rose bianche e, infine, 16 corone funebri, ognuna con il titolo di uno dei brani del nuovo album.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

"Ho deciso di far morire me stesso perché il tema centrale del disco è che nella società odierna l’eroe vero è l’uomo comune, è un modo per esorcizzare tutte le aspettative che io mi faccio e che gli altri si fanno su di me, muoio come tutti gli altri. Nessuno può essere un idolo perché siamo tutti essere umani. Molte volte, la gente mi considera un supereroe e queste aspettative distruggono me e sicuramente tutti gli altri che fanno la mia vita, che in un modo o nell’altro si trovano a dover ricoprire un ruolo del genere. L’immagine che molti hanno di me, soprattutto i più piccoli, si scontra con quella che ho io, di continua ‘fustigazione’, di ‘autoflagellazione", ha spiegato il rapper, proprio come riportato da TgCom24.

"Anche gli Eroi Muoiono", di cosa parla il nuovo disco di Kid Yugi

Un album con 16 brani attesissimi e riferimenti che spaziano da Guccini a Dostoevskij, passando per Chuck Norris e racconti biblici come quello che vede protagonisti Davide e Golia. Un progetto che analizza la società contemporanea esprimendo in musica il confine ormai sottilissimo tra il bene e il male. "In questo disco ho voluto prendermela con le ipocrisie della società. Secondo me, ingoiamo bugie dalla mattina alla sera e dovrebbero essere in qualche modo svelate. Quella che mi dà più fastidio, e infatti è uno dei temi principali dell’album, è il concetto di finta meritocrazia, di quanto ormai una persona valga in base a quello che può o riesce a produrre in termini di denaro e non c’è più nessun valore che trascenda la capacità di arricchirsi", ha raccontato il rapper.

Poi l’amara conclusione al centro dell’intero album: "Il bene e il male nelle epoche passate, almeno nelle arti, erano due cose ben distinte. […] Invece, oggi è quasi tutto sfumato, non esiste più una linea retta che dice cosa è bene e cosa è male e quindi iniziano a barcollare anche i concetti stessi che nella storia dell’umanità sono sempre stati degli assoluti. Oggi gli idoli delle nuove generazioni non sono più chi combatte le ingiustizie o chi fa qualcosa di concreto. Il valore di una persona, purtroppo, spesso lo si calcola in base a quanto denaro attrae, produce o genera".

Kid Yugi, la track list del nuovo disco

  • L’ultimo a cadere Lyrics
  • La Violenza Necessaria
  • Eroina
  • Jolly
  • Mostro
  • Berserker
  • Push It (Ft. ANNA)
  • Amelie
  • GilgameshChuck Norris
  • Tristano e Isotta
  • Mu’ Ammar Gheddafi
  • Bullet Ballet
  • Per il Sangue Versato
  • Per Te Che Lotto
  • Davide e Golia

Potrebbe interessarti anche

Geolier, il nuovo album con il duetto incredibile con Pino Daniele

Geolier, il nuovo album con il duetto incredibile con Pino Daniele: di cosa parla 'Tutto è possibile'

Il quarto disco dell'artista esce oggi e dentro c'è un brano da brividi con la voce ...
Geolier

I singoli più venduti in Italia nella settimana dal 19 al 25 gennaio 2026: Geolier da record, si prende tutta la classifica

La Top 10, i fenomeni della settimana, la Top 100 completa: scopri come Geolier è ri...
I singoli più venduti nella settimana dal 5 al 11 gennaio 2026: Geolier in vetta, continua il 'miracolo' Emma

I singoli più venduti nella settimana dal 5 al 11 gennaio 2026: Geolier in vetta, continua il 'miracolo' Emma

La Top 10, i fenomeni della settimana, la Top 100 completa: scopri cosa è successo n...
annalisa e geolier

Annalisa giù dal podio, Geolier spazza via tutti: terremoto in classifica, i singoli più venduti nella settimana 12-18 gennaio 2026

La Top 10, i fenomeni della settimana: scopri cosa è successo nella classifica dei s...
Gli album più venduti in Italia nella settimana dal 5 al 11 gennaio 2026: Tony Boy debutta col botto

Gli album più venduti in Italia nella settimana dal 5 al 11 gennaio 2026: Tony Boy debutta col botto

La Top 10, i fenomeni della settimana, la Top 100 completa: scopri cosa è successo n...
Gli album più venduti (settimana 12-18 gennaio): Tony Boy scalza Olly e Ultimo perde terreno

Gli album più venduti (settimana 12-18 gennaio): Tony Boy scalza Olly e Ultimo perde terreno

La Top 10, i fenomeni della settimana, la Top 100 completa: scopri cosa è successo n...
Sanremo 2024 - Lazza

Gli album più venduti in Italia nella settimana dal 29 dicembre al 4 gennaio 2026: Lazza infinito, Olly torna in vetta

La Top 10, i fenomeni della settimana, la Top 100 completa: scopri cosa è successo n...
Annalisa Scarrone

Annalisa fuori dalla top 10 e Geolier senza rivali: gli album più venduti (settimana 19-25 gennaio)

La Top 10, i fenomeni della settimana, la Top 100 completa: scopri cosa è successo n...
Geolier è il re della classifica. Ma tornano (ancora) i grandi tormentoni delle Feste

Geolier è il re della classifica. Ma tornano (ancora) i grandi tormentoni delle Feste

I singoli più venduti in Italia nella settimana dal 17 al 23 novembre: in testa alla...

Personaggi

Samurai Jay

Samurai Jay
Baby K

Baby K
Kiefer Sutherland

Kiefer Sutherland
Heather Parisi

Heather Parisi

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963