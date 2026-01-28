Kid Yugi presenta il nuovo album in una bara: “Ho deciso di far morire me stesso, ecco perché” Il 30 gennaio uscirà ufficialmente il terzo disco del rapper dal titolo “Anche gli eroi muoiono”, presentato in maniera del tutto originale: scopriamo di più.

Il giovane rapper è pronto al lancio del suo terzo album "Anche gli Eroi Muoiono" la cui uscita ufficiale è prevista per venerdì 30 gennaio. Un disco che, prima ancora di uscire, si prospetta già un grande successo, con più di 28mila unità già in preordine nello store di Universal. Per l’occasione, Kid Yugi ha deciso di presentare l’album in maniera del tutto originale, riprendendo la copertina che lo ritrae in una bara dagli interni rossi con un pugnale tra le mani: ecco tutti i dettagli.

Kid Yugi presenta l’album "Anche gli Eroi Muoiono" tra bare e rose bianche

Per presentare il suo nuovo progetto discografico alla stampa, Kid Yugi ha scelto una scenografia certamente non banale. Una gigantografia della copertina del disco che lo ritrae in una bara con un coltello tra le mani, un’altra bara vera e propria con gli interni rossi riempita di rose bianche e, infine, 16 corone funebri, ognuna con il titolo di uno dei brani del nuovo album.

"Ho deciso di far morire me stesso perché il tema centrale del disco è che nella società odierna l’eroe vero è l’uomo comune, è un modo per esorcizzare tutte le aspettative che io mi faccio e che gli altri si fanno su di me, muoio come tutti gli altri. Nessuno può essere un idolo perché siamo tutti essere umani. Molte volte, la gente mi considera un supereroe e queste aspettative distruggono me e sicuramente tutti gli altri che fanno la mia vita, che in un modo o nell’altro si trovano a dover ricoprire un ruolo del genere. L’immagine che molti hanno di me, soprattutto i più piccoli, si scontra con quella che ho io, di continua ‘fustigazione’, di ‘autoflagellazione", ha spiegato il rapper, proprio come riportato da TgCom24.

"Anche gli Eroi Muoiono", di cosa parla il nuovo disco di Kid Yugi

Un album con 16 brani attesissimi e riferimenti che spaziano da Guccini a Dostoevskij, passando per Chuck Norris e racconti biblici come quello che vede protagonisti Davide e Golia. Un progetto che analizza la società contemporanea esprimendo in musica il confine ormai sottilissimo tra il bene e il male. "In questo disco ho voluto prendermela con le ipocrisie della società. Secondo me, ingoiamo bugie dalla mattina alla sera e dovrebbero essere in qualche modo svelate. Quella che mi dà più fastidio, e infatti è uno dei temi principali dell’album, è il concetto di finta meritocrazia, di quanto ormai una persona valga in base a quello che può o riesce a produrre in termini di denaro e non c’è più nessun valore che trascenda la capacità di arricchirsi", ha raccontato il rapper.

Poi l’amara conclusione al centro dell’intero album: "Il bene e il male nelle epoche passate, almeno nelle arti, erano due cose ben distinte. […] Invece, oggi è quasi tutto sfumato, non esiste più una linea retta che dice cosa è bene e cosa è male e quindi iniziano a barcollare anche i concetti stessi che nella storia dell’umanità sono sempre stati degli assoluti. Oggi gli idoli delle nuove generazioni non sono più chi combatte le ingiustizie o chi fa qualcosa di concreto. Il valore di una persona, purtroppo, spesso lo si calcola in base a quanto denaro attrae, produce o genera".

Kid Yugi, la track list del nuovo disco

L’ultimo a cadere Lyrics

La Violenza Necessaria

Eroina

Jolly

Mostro

Berserker

Push It (Ft. ANNA)

Amelie

GilgameshChuck Norris

Tristano e Isotta

Mu’ Ammar Gheddafi

Bullet Ballet

Per il Sangue Versato

Per Te Che Lotto

Davide e Golia

