Kid Yugi fenomenale, numeri da capogiro e disco di platino (dopo una settimana). Poi l’annuncio del tour Il rapper pugliese ha stabilito il record assoluto di vendite al debutto nella storia dello streaming. Da settembre partirà con i concerti in tutta Italia. Ecco i dettagli.

Kid Yugi apre il 2026 con un colpo da maestro che segna la storia del rap italiano. Il suo nuovo album "Anche gli eroi muoiono", pubblicato il 30 gennaio scorso, ha già ottenuto la certificazione disco di platino nella prima settimana di uscita. Stabilendo il record assoluto di disco più venduto di sempre al debutto nell’era dello streaming. Un traguardo che vale doppio, perché arriva a distanza di pochi giorni dall’annuncio ufficiale del suo primo tour nei palazzetti, prodotto da Vivo Concerti e battezzato "Anche gli eroi muoiono Tour". Ecco qui sotto tutti i dettagli.

Kid Yugi, il disco di platino e il nuovo tour in partenza

In appena una settimana Kid Yugi ha stracciato tutti i record. Disco di platino per il suo nuovo disco, "Anche gli eroi muoiono", e record assoluto di disco più venduto al debutto nell’era dello streaming. Un successo impressionante, ma non del tutto inatteso, dato il trend di crescita di questo artista. Yugi, al secolo Francesco Stasi, aveva già stupito con il precedente album, "I nomi del Diavolo", certificato cinque volte disco di platino e rimasto tra gli album più venduti per oltre 98 settimane consecutive. Al momento il rapper pugliese conta 21 dischi di platino, 16 dischi d’oro e oltre 2,5 miliardi di stream complessivi, a testimonianza della sua capacità di dare voce alle nuove generazioni senza mai scendere a compromessi.

Di recente Yugi ha anche annunciato il nuovo tour nei palazzetti, denominato "Anche gli eroi muoiono Tour", che lo porterà in giro per l’Italia il prossimo autunno. La partenza è fissata per il 27 settembre con la data zero al Palaflorio di Bari, città simbolicamente vicina a Massafra (Ta), terra d’origine dell’artista. Un ritorno a casa in grande stile, che darà il via a una serie di appuntamenti sold out annunciati in tutto il Paese. Kid Yugi porterà per la prima volta dal vivo tutte le sue hit più conosciute, dai brani che lo hanno consacrato fino ai pezzi inediti di "Anche gli eroi muoiono", album che prosegue la riflessione dell’artista su temi come il successo, la visibilità e il denaro.

I biglietti per il tour saranno disponibili su www.vivoconcerti.com a partire da giovedì 12 febbraio 2026 alle ore 14, e in tutti i punti vendita autorizzati da martedì 17 febbraio alle ore 11. L’attesa è altissima, e il sold out è praticamente certo.

Tutte le date del tour di Kid Yugi

Ecco l’elenco completo delle date del tour "Anche gli eroi muoiono":

Domenica 27 settembre 2026, Bari , Palaflorio – data zero

, Palaflorio – data zero Mercoledì 30 settembre 2026, Padova , Fiera

Martedì 6 ottobre 2026, Roma , Palazzo dello Sport

Giovedì 8 ottobre 2026, Milano , Unipol Forum

Martedì 13 ottobre 2026, Napoli , Palapartenope

Giovedì 15 ottobre 2026, Firenze, Mandela Forum.

