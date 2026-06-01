Kevin Spacey, perché l’attore ha scelto l'Italia quando il mondo gli voltava le spalle e cosa sta per succedere adesso: tutto è chiaro L'attore americano torna a parlare del suo rapporto speciale con il nostro Paese: un legame che dura da nove anni e che presto porterà un nuovo progetto.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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C’è un angolo d’Europa dove Kevin Spacey si sente ancora a casa, accolto e celebrato. Quell’angolo è l’Italia. L’attore americano, la cui carriera a Hollywood è stata travolta dagli scandali, ha trovato nel cinema italiano e nei suoi festival un rifugio inaspettato ma bello solido e accogliente. A Foggia, sul palco del Monde, ha ritirato un premio e ha parlato con una sincerità disarmante di nove anni di collaborazioni, workshop e amicizie nate sotto il sole italiano.

Kevin Spacey ‘adottato’ dall’Italia: la dichiarazione d’amore per il nostro Paese

Ormai non ci sono dubbi: l’Italia ‘ha un altro figlio’ e si chiama Kevin Spacey. L’attore ha trovato nel nostro Paese un’ancora di salvezza dopo gli scandali che lo hanno estromesso da Hollywood. Intervistato da Repubblica al festival Monde di Foggia, l’attore ha annunciato un nuovo film proprio in Italia: "Per me è un onore, sono momenti molto belli, mi commuove incontrare persone che vogliono celebrare il mio lavoro. E poi in Italia, un posto così ricco di storia del cinema, spero di continuare a lavorare con gli italiani. Anzi, accadrà presto, a ottobre, con un film intitolato Melodies in the Forest, dove interpreto un ex ufficiale nella Seconda guerra mondiale, implicato nei fatti di Terezín."

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Spacey ha poi espresso tutto il suo affetto per l’Italia: "Io sento di aver adottato l’Italia e al 150 per cento di esserne stato adottato. Soprattutto gli ultimi 9 anni sono stati di amicizia e scambio di grande professionalità. Vi ho lavorato come attore, ho tenuto dei workshop, sono stato invitato dai festival." Ha concluso con un ricordo entusiasta della visita al Gargano: "Siamo arrivati molto tardi, di notte, e quindi l’ho potuto vedere solo al mattino, svegliandomi ed è stato incantevole, siamo scesi in spiaggia. Assolutamente incredibile."

Melodies In The Forest, il nuovo film con protagonista Kevin Spacey

Come abbiamo già detto in altri articoli, dopo un brutto periodo legato agli scandali sessuali, Kevin Spacey è pronto a tornare al cinema. Infatti, sarà il protagonista di Melodies in the Forest, un film drammatico ambientato nella Seconda Guerra Mondiale, prodotto da Ventitre SRL e Pink Flamingo Media Group. L’attore interpreta Petr Novotni, un anziano direttore d’orchestra che, dopo essere stato rapito, riconosce nel sequestratore un vecchio conoscente di Terezín del 1942. La vicenda spinge i suoi figli a scoprire un memoriale nascosto che mette in discussione la figura paterna, costringendoli a confrontarsi con temi di colpa e complicità. Le riprese sono previste a partire da ottobre, tra l’Italia e la Repubblica Ceca. Nel cast, saranno presenti anche:

John Savage

Vincent Spano

Antonella Salvucci

Andrea Bruschi

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