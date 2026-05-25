Kevin Spacey atteso in Italia: perché e dove incontrare dal vivo il premio Oscar
Sabato 30 maggio il celebre attore di American Beauty e I soliti sospetti sarà al Teatro Umberto Giordano di Foggia
La città di Foggia si appresta a ospitare uno dei nomi più rilevanti del cinema hollywoodiano degli ultimi decenni: la Festa del Cinema sui Cammini, in programma dal 28 al 31 maggio 2026, ha annunciato difatti la partecipazione del due volte premio Oscar Kevin Spacey. L’attore sarà protagonista della serata di sabato 30 maggio presso il Teatro "Umberto Giordano", dove prenderà parte a un incontro pubblico inserito nella sezione "Dialoghi di Cinema", uno dei segmenti cardine della manifestazione che punta al confronto diretto tra i grandi interpreti internazionali e la platea.
Il riconoscimento alla carriera e il programma della serata
L’incontro sarà condotto dalla giornalista Silvia Bizio e rappresenterà l’occasione per ripercorrere le tappe fondamentali di una filmografia che ha segnato la storia del cinema contemporaneo. Nel corso della serata, l’organizzazione del festival assegnerà ufficialmente a Kevin Spacey l’Honorary Mònde Award 2026, un premio onorario volto a celebrare il contributo dell’attore all’arte audiovisiva. A conclusione del dialogo, è prevista la proiezione sul grande schermo di "The Usual Suspects – I soliti sospetti", il thriller del 1995 diretto da Bryan Singer che ha ridefinito i canoni del genere. Il film è celebre per l’interpretazione di Spacey nel ruolo di Verbal Kint, una performance che gli valse il suo primo Oscar come miglior attore non protagonista e che lo consacrò definitivamente nell’immaginario collettivo per la costruzione di uno dei personaggi più enigmatici e stratificati del cinema moderno.
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La carriera di Kevin Spacey si distingue per la collaborazione con registi di fama mondiale e per la capacità di spaziare tra produzioni indipendenti e grandi successi di pubblico. Oltre al già citato thriller di Singer, l’attore ha ottenuto il secondo premio Oscar, questa volta come miglior attore protagonista, per la sua interpretazione in "American Beauty" (1999) di Sam Mendes. Tra i titoli più significativi della sua carriera figurano pellicole noir come "L.A. Confidential", thriller psicologici come "Seven" di David Fincher e il dramma corale "Glengarry Glen Ross". Spacey è stato inoltre uno dei precursori della nuova era della serialità televisiva grazie al ruolo di Frank Underwood nella celebre serie "House of Cards".
Come partecipare
La presenza di un ospite di rilievo internazionale conferma la crescita di Mònde – Festa del Cinema sui Cammini, festival che integra cinema, formazione e percorsi culturali. La manifestazione è sostenuta dalla Regione Puglia attraverso le risorse del Programma Operativo Complementare 2021-2027 – Accordo per la Coesione (Linea 6.2 Attività culturali). Il progetto ha ottenuto il massimo punteggio nell’Avviso regionale per i festival cinematografici per il triennio 2025-2027. Come da tradizione del festival, tutti gli eventi in programma, incluso l’incontro con Kevin Spacey, sono gratuiti e ad accesso libero fino a esaurimento dei posti disponibili presso il Teatro Umberto Giordano.
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