Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Dopo l’assoluzione dagli scandali, l’inaspettato ritorno di Kevin Spacey in un dramma bellico dall’atmosfera cupa: è l'inizio del riscatto

Dopo le vicende giudiziarie legate agli scandali, Kevin Spacey torna sul grande schermo con Melodies In The Forest, una storia intensa tra guerra e coscienza.

Melania Fiata

Melania Fiata

Giornalista

Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Da anni, ormai, ricordiamo il suo nome più per gli scandali sessuali che lo hanno visto coinvolto in lunghe vicende giudiziarie, che per i film. Ma queste, dopo l’assoluzione, possono essere solo un lontano ricordo (anche se è impossibile dimenticare cose del genere). Kevin Spacey è pronto a tornare sul set e a rimettersi in gioco con un nuovo film, Melodies in the Forest, di cui è stato scelto come protagonista. Trattasi di un dramma sulla Seconda Guerra Mondiale scritto e diretto da Roberto Lippolis. Il film è prodotto da Ventitre SRL in co-produzione con Pink Flamingo Media Group e sarà presentato ai compratori internazionali al Marché du Film di Cannes da Blue Eyes Film and Distribution, che ne detiene i diritti di distribuzione globale. Di seguito, i dettagli.

Melodies in the Forest, Kevin Spacey torna al cinema con un nuovo film: di cosa parla

Kevin Spacey è pronto a rimettersi in gioco dopo un periodo piuttosto complicato della sua vita, legato alle vicende vicende giudiziarie, a causa di presunti scandali sessuali. L’attore sarà il protagonista del film drammatico Melodies in the Forest, ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale e prodotto da Ventitre SRL insieme a Pink Flamingo Media Group. Le riprese inizieranno a ottobre tra Italia e Repubblica Ceca. L’attore interpreta Petr Novotni, un anziano direttore d’orchestra il cui passato legato al conflitto riemerge quando viene rapito e riconosce nel suo sequestratore un vecchio conoscente incontrato a Terezín nel 1942. La vicenda porta anche i suoi figli a scoprire un memoriale nascosto che mette in discussione la figura del padre e li costringe a confrontarsi con temi di colpa e complicità. Nel cast figurano, tra gli altri, anche:

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

John Savage

Vincent Spano

Antonella Salvucci

Andrea Bruschi

I diritti internazionali sono stati acquisiti da Blue Eyes Film and Distribution, che presenterà il progetto al mercato di Cannes. Il film è scritto e diretto da Roberto Lippolis. Le vendite internazionali sono curate da Michael Cowan e Ivan Perciballi, entrambi anche produttori esecutivi insieme ad altri membri del team.

Kevin Spacey, il riscatto dopo la vicenda degli scandali

Il progetto segna una delle poche partecipazioni di Spacey dal 2017, dopo le vicende legali e le accuse che hanno colpito la sua carriera. Nel 2023 è stato assolto da alcune accuse nel Regno Unito e ritenuto non responsabile in un processo civile negli Stati Uniti, mentre più recentemente ha raggiunto un accordo extragiudiziale in un’altra causa civile.

Potrebbe interessarti anche

Kevin Spacey contro tutti, la verità sull'addio a House of Cards emerge in aula: "Perché mi hanno cacciato"

Kevin Spacey, svelata la verità sull'addio a House of Cards in aula: "Perché mi hanno cacciato"

Kevin Spacey nega la "malattia" in tribunale e affonda la strategia milionaria di MR...
Alec Baldwin e lo spartiacque dell'incidente di Rust: una carriera sfolgarante interrotta di colpo

Alec Baldwin e il cambiamento (drastico) dopo l'incidente sul set di Rust: una carriera sfolgorante interrotta di colpo

La tragedia sul set di Rust, in cui perse la vita Halyna Hutchins, ha fatto sprofond...
Cristian Calabrese nuovo tour teatrale intervista

Cristian Calabrese torna con un nuovo tour e prende le distanze dai comici italiani: "Serve il coraggio di Beppe Grillo, cacciato dalla Rai"

A volte divisivo, apprezzato o criticato sui social dove è seguitissimo, l’ex volto ...
Minimarket, Kevin Spacey protagonista della nuova serie in streaming su RaiPlay

Minimarket, Kevin Spacey arriva su RaiPlay con una nuova serie tutta italiana: ci sarà da ridere

Kevin Spacey torna in TV con la serie comica italiana Minimarket su RaiPlay: tra sca...
Il film biografico su Michael Jackson rigira il finale per rimuovere le accuse di molestia al Re del Pop

Michael Jackson, l’abisso dietro il mito: drammi personali, accuse shock e altri scandali che hanno travolto la sua vita

Non solo successi: dietro il Re del Pop si nascondono ombre inquietanti. Ecco gli ep...
Eyes Wide Shut non era solo un film? Le inquietanti analogie con il caso Epstein

Eyes Wide Shut: il capolavoro di Kubrick torna al cinema, ma tutti parlano della profezia sul caso Epstein

Il celebre film di Kubrick torna al cinema e mostra preoccupanti analogie con il cas...
21 anni fa Nicolas Cage rifiutò un film che fece la fortuna di Keanu Reeves

Constantine, 21 anni fa Nicolas Cage rifiutò il film che fece la fortuna di Keanu Reeves

Nel 2005 la star di John Wick fu protagonista di un film che, nonostante lo scarso s...
Leonardo Maria Del Vecchio

Leonardo Maria Del Vecchio inarrestabile: adesso 'vuole' Cannes e la Palma d'Oro. Il cinema italiano ha finalmente il suo asso nella manica

L'erede dell'impero Luxottica è pronto a sbarcare sulla Croisette con Paper Tiger, f...
Jeffrey Epstein, i suoi crimini al centro di una nuova serie tv

Laura Dern è la donna che smascherò Epstein: la serie TV che farà tremare Hollywood

Laura Dern veste i panni della giornalista che portò alla luce i crimini di Epstein ...

Global Summit

Global Summit Logistics & Supply Chain 2026

Dall'AI alla green logistics: come partecipare

LEGGI

Personaggi

Gigi Hadid

Gigi Hadid
Katharina Miroslawa

Katharina Miroslawa
Chiara Ferragni

José Hernandez
Claudia Conte

Claudia Conte

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963