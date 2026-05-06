Dopo l’assoluzione dagli scandali, l’inaspettato ritorno di Kevin Spacey in un dramma bellico dall’atmosfera cupa: è l'inizio del riscatto
Dopo le vicende giudiziarie legate agli scandali, Kevin Spacey torna sul grande schermo con Melodies In The Forest, una storia intensa tra guerra e coscienza.
Da anni, ormai, ricordiamo il suo nome più per gli scandali sessuali che lo hanno visto coinvolto in lunghe vicende giudiziarie, che per i film. Ma queste, dopo l’assoluzione, possono essere solo un lontano ricordo (anche se è impossibile dimenticare cose del genere). Kevin Spacey è pronto a tornare sul set e a rimettersi in gioco con un nuovo film, Melodies in the Forest, di cui è stato scelto come protagonista. Trattasi di un dramma sulla Seconda Guerra Mondiale scritto e diretto da Roberto Lippolis. Il film è prodotto da Ventitre SRL in co-produzione con Pink Flamingo Media Group e sarà presentato ai compratori internazionali al Marché du Film di Cannes da Blue Eyes Film and Distribution, che ne detiene i diritti di distribuzione globale. Di seguito, i dettagli.
Melodies in the Forest, Kevin Spacey torna al cinema con un nuovo film: di cosa parla
Kevin Spacey è pronto a rimettersi in gioco dopo un periodo piuttosto complicato della sua vita, legato alle vicende vicende giudiziarie, a causa di presunti scandali sessuali. L’attore sarà il protagonista del film drammatico Melodies in the Forest, ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale e prodotto da Ventitre SRL insieme a Pink Flamingo Media Group. Le riprese inizieranno a ottobre tra Italia e Repubblica Ceca. L’attore interpreta Petr Novotni, un anziano direttore d’orchestra il cui passato legato al conflitto riemerge quando viene rapito e riconosce nel suo sequestratore un vecchio conoscente incontrato a Terezín nel 1942. La vicenda porta anche i suoi figli a scoprire un memoriale nascosto che mette in discussione la figura del padre e li costringe a confrontarsi con temi di colpa e complicità. Nel cast figurano, tra gli altri, anche:
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John Savage
Vincent Spano
Antonella Salvucci
Andrea Bruschi
I diritti internazionali sono stati acquisiti da Blue Eyes Film and Distribution, che presenterà il progetto al mercato di Cannes. Il film è scritto e diretto da Roberto Lippolis. Le vendite internazionali sono curate da Michael Cowan e Ivan Perciballi, entrambi anche produttori esecutivi insieme ad altri membri del team.
Kevin Spacey, il riscatto dopo la vicenda degli scandali
Il progetto segna una delle poche partecipazioni di Spacey dal 2017, dopo le vicende legali e le accuse che hanno colpito la sua carriera. Nel 2023 è stato assolto da alcune accuse nel Regno Unito e ritenuto non responsabile in un processo civile negli Stati Uniti, mentre più recentemente ha raggiunto un accordo extragiudiziale in un’altra causa civile.
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