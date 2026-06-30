Kevin Spacey punta il dito contro il pregiudizio: “Dicevano che fossi gay, mi sono sentito sempre attaccato” L'attore torna a parlare delle accuse che hanno segnato la sua carriera e sostiene che il suo orientamento sessuale abbia pesato sul giudizio pubblico.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Kevin Spacey torna a far parlare di sé, questa volta scegliendo come palcoscenico il podcast Club Random di Bill Maher, noto per le sue interviste dirette e senza filtri. L’attore, già protagonista di anni difficili tra accuse e processi, ha affrontato apertamente il tema della propria sessualità e di come questa abbia inciso sulla percezione pubblica della sua vicenda giudiziaria. Tra ammissioni inedite e riflessioni personali, Spacey ha lasciato intendere che la verità sia molto più complessa di come è stata raccontata fino ad oggi. Di seguito, tutti i dettagli.

Kevin Spacey, come il suo orientamento sessuale ha influito sull’opinione pubblica

Anni di accuse, processi e polemiche sono tornati al centro del dibattito dopo l’intervista rilasciata da Kevin Spacey al podcast Club Random di Bill Maher. L’attore ha ripercorso le vicende giudiziarie che lo hanno coinvolto, ribadendo ancora una volta la propria innocenza. Nel 2023 è stato assolto a Londra da tutti e nove i capi d’accusa, tra cui quelli di aggressione sessuale nei confronti di quattro uomini per presunti fatti avvenuti tra il 2001 e il 2013. In precedenza era stato assolto anche nella causa intentata da Anthony Rapp, mentre nel marzo 2026 ha raggiunto un accordo con tre uomini che lo accusavano di violenza sessuale. Durante la conversazione, Spacey ha ammesso: "Ho fatto delle avances a molti ragazzi. Ci sono casi in cui una parte di qualcosa è vera, ma è stata ripensata, rielaborata o è stata completamente inventata, certamente nel caso di Anthony Rapp, una causa che abbiamo vinto in tribunale federale a New York".

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L’attore ha poi raccontato di essere stato una persona molto riservata: "Ero estremamente riservato. Non volevo che nessuno sapesse nulla di me e, naturalmente, pensavo di essere così furbo da non accorgermene mai. C’erano così tante storie su di me. Si diceva spesso che fossi gay, ma che non lo avessi mai dichiarato, e invece di ricevere comprensione dalla comunità gay… mi sentivo sempre attaccato". Infine, Spacey ha concluso affermando: "Mi sento meno in prigione di prima. Quando le persone inizieranno a conoscere i fatti, a capire cosa abbiamo ottenuto in tribunale, penso che guarderanno a tutto questo e penseranno: ‘Forse nove anni sono stati sufficienti’".

Kevin Spacey protagonista del nuovo film Melodies In The Forest

Kevin Spacey tornerà al cinema da protagonista nel film drammatico Melodies in the Forest, ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale e prodotto da Ventitre SRL e Pink Flamingo Media Group. La storia segue un direttore d’orchestra anziano che, dopo un rapimento, riconosce nel suo sequestratore una persona legata al suo passato a Terezín nel 1942. L’evento spinge i suoi figli a indagare su un segreto nascosto, mettendo in discussione la figura paterna e affrontando temi come colpa e responsabilità. Le riprese inizieranno a ottobre tra Italia e Repubblica Ceca.

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