Kevin Costner lascia Yellowstone e vola a Washington: sarà un presidente degli Stati Uniti Kevin Costner pronto a diventare Bill Clinton: l'acclamata star americana sarà il protagonista della serie sulle Nazioni Unite prodotta con Leonardo DiCaprio.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Prime Video

CONDIVIDI

Kevin Costner potrebbe presto sorprendere tutti, ma questa volta lontano dai ranch e dai western che lo hanno reso celebre. L’attore premio Oscar è in trattativa per un ruolo particolare e piuttosto ambizioso: vestire i panni di un ex presidente degli Stati Uniti in una serie prodotta in collaborazione con le Nazioni Unite e guidata da nomi di spicco del cinema internazionale, il cui titolo è United. Non abbiamo tantissimi dettagli al riguardo ma sappiamo diverse cose, quindi, proseguite pure la lettura.

United, cosa sappiamo sulla nuova serie con protagonista Kevin Costner

Stando a quanto riportato da Variety, Kevin Costner è in trattative per interpretare l’ex presidente Bill Clinton nella serie drammatica politica United, in fase iniziale di sviluppo e prodotta in collaborazione con le Nazioni Unite. Costner sarà anche produttore esecutivo insieme a Leonardo DiCaprio. La serie, scritta e diretta da David Raymond (Night Hunter), racconterà storie vere di filantropi impegnati a migliorare il mondo. Tra i produttori figurano Appian Way, Onwards Studios e Prime Focus DNEG, con distribuzione a cura di Fifth Season. Costner ha recentemente diretto, co-sceneggiato, prodotto e interpretato Horizon: An American Saga – Capitolo 1, il primo episodio della sua saga cinematografica in quattro parti ambientata nella frontiera americana, presentato a Cannes nel 2024. Il secondo capitolo ha debuttato a Venezia lo scorso anno.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’attore ha anche diretto la serie western contemporanea Yellowstone, trasmessa per cinque stagioni fino al 2024, vincendo un Golden Globe per il ruolo del rancher John Dutton, abbandonando però lo show a metà della quinta stagione. I suoi prossimi progetti includono Honeymoon With Harry, Horizon: An American Saga – Capitolo 3 e Headhunters.

Kevin Costner e Jake Gyllenhaal insieme in Honeymoon With Harry

Parlando proprio degli ultimi progetti di Kevin Costner, l’attore sarà protagonista, insieme a Jake Gyllenhaal, della nuova commedia drammatica in sviluppo presso Amazon MGM, Honeymoon With Harry. Costner, reduce da Yellowstone e Horizon: An American Saga, interpreterà il suocero, mentre Gyllenhaal sarà lo sposo. La regia è affidata a Glenn Ficarra e John Requa, con sceneggiatura di Dan Fogelman. Il film, tratto dall’omonimo romanzo di Bart Baker e in sviluppo dal 2004, racconta la storia di un uomo che parte per la luna di miele con il padre della sposa dopo che la sua futura moglie muore due giorni prima delle nozze. Negli anni il progetto ha cambiato registi e cast più volte, senza mai decollare, ma ora la produzione è affidata a Mike Karz di Gulfstream Pictures, pronto a realizzare finalmente il film.

Potrebbe interessarti anche