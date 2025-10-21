Netflix riporta in vita il mito dei Kennedy con Michael Fassbender: la serie sulla famiglia più leggendaria d’America Dai salotti di Boston alla Casa Bianca: Netflix riporta in vita la leggenda dei Kennedy in una serie con Michael Fassbender nei panni del patriarca Joseph Sr.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Di recente, Netflix ha sorpreso i fan (come suo solito) annunciando Kennedy, una nuova serie drammatica prodotta da Chernin Entertainment e dedicata alla celebre famiglia americana. Michael Fassbender interpreterà Joseph Kennedy Sr., il patriarca della dinastia che ha segnato il XX secolo, influenzando politica, cultura e mito degli Stati Uniti. Di seguito, tutti i dettagli.

Kennedy, di cosa parla la nuova serie targata Netflix con Michael Fassbender

Incredibile, ma vero! Netflix produrrà Kennedy, una serie sulla famosa famiglia di Boston, con Michael Fassbender nei panni di Joseph Kennedy Sr. Il progetto è firmato da Sam Shaw (Castle Rock, Manhattan) e diretto da Thomas Vinterberg (Un altro giro). Ispirata alla biografia di Fredrik Logevall JFK: Coming of Age in the American Century, 1917–1956, la serie sarà simile a The Crown, con ogni stagione incentrata su una parte della storia familiare. La prima, ambientata negli anni ’30, racconterà l’ascesa di Joe e Rose Kennedy e dei loro nove figli, tra cui Jack, che lotta per uscire dall’ombra del fratello maggiore Joseph P. Kennedy Jr. In particolare, l’obiettivo è raccontare la storia della famiglia nel corso di tutto il Novecento. "La storia dei Kennedy è la più vicina che abbiamo alla mitologia americana – a metà strada tra Shakespeare e Beautiful", ha dichiarato Shaw. "Ma la straordinaria e ricca biografia di Fredrik Logevall svela le aspirazioni e gli sforzi umani che si celano dietro il mito, rivelando tanto del nostro presente, di come siamo arrivati fin qui e dove stiamo andando, quanto dei Kennedy stessi. Sono entusiasta di poter esplorare questa saga di una famiglia e di un mondo in transizione".

Stando a quanto si apprende da TheWrap, la serie rappresenta anche l’inizio di una nuova collaborazione tra Netflix e Chernin Entertainment, già nota per successi come Ford v Ferrari, Hidden Figures e The Greatest Showman. L’intento è sviluppare una saga familiare articolata su più stagioni, capace di raccontare l’ascesa e la caduta dei Kennedy con la stessa epicità con cui The Crown ha raccontato le vicende della monarchia britannica.

Quando e dove vedere in streaming Kennedy

Essendo una serie da poco annunciata e non avendo ancora un cast delineato e completo, non si può ancora parlare di una possibile data di uscita di Kennedy che, ovviamente, arriverà in streaming su Netflix. Inoltre, non è ancora stato reso noto quando inizieranno le riprese ma, i più curiosi e gli appassionati di vicende familiari, non attendo altro. Non appena avremo ulteriori informazioni, non esiteremo ad aggiornarvi.

