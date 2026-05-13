Kekko dei Modà fa flop allo stadio, annulla il concerto a Torino (e lo ridimensiona): “Ho peccato di presunzione, chiedo scusa” Il frontman della band ha annunciato il cambio di location con un lungo sfogo social, spiegando senza filtri che i biglietti venduti non erano sufficienti per uno stadio.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Non sempre nel mondo della musica le decisioni più delicate arrivano con toni diplomati o comunicati costruiti a tavolino. A volte, come in questo caso, tutto passa da un video diretto in cui un artista sceglie di raccontare le cose per come stanno davvero. È quello che ha fatto Kekko Silvestre, frontman dei Modà, annunciando un cambiamento importante per la data di Torino del tour estivo.Il concerto previsto per il 30 giugno all’Allianz Stadium non verrà annullato, ma spostato all’Inalpi Arena. Una scelta che modifica completamente la dimensione dell’evento, ma che mantiene intatta la data e soprattutto la volontà della band di non lasciare soli i fan che avevano già organizzato tutto.

Kekko dei Modà cancella e trasloca per la data di Torino: la verità

Nel video pubblicato sui social, Kekko si è rivolto ai suoi "romantici" con un tono diretto. Dopo una breve premessa rassicurante sulle sue condizioni, è arrivato subito al punto: il motivo del cambio di location non è legato a generici problemi tecnici, ma a una realtà molto più concreta: "Siccome non abbiamo venduto abbastanza biglietti, la data in uno stadio così grande è meglio evitarla", ha spiegato senza giri di parole, aggiungendo che uno stadio in queste condizioni non sarebbe stato la cornice giusta per uno spettacolo pensato per essere coinvolgente e pieno di energia. Una scelta comunicativa che ha colpito molti fan, perché lontana dalle formule di circostanza a cui il pubblico è spesso abituato. Kekko ha anche ammesso di aver probabilmente sottovalutato il peso delle aspettative: "Probabilmente ho peccato di presunzione dopo il bagno di folla a San Siro", immaginando che lo stesso entusiasmo potesse replicarsi anche a Torino.

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Il concerto a Torino dei Modà non si ferma: nuova location ma stessa scaletta

Il concerto si farà comunque. Nessuna cancellazione o rinvio, ma solo un cambio di scenario. Il cantante ha insistito molto su questo aspetto, soprattutto pensando a chi aveva già speso soldi per viaggi e pernottamenti. "Mi avrebbe fatto troppo male sapere che qualcuno ci avrebbe rimesso del denaro", ha spiegato, sottolineando quanto sia importante per lui il lato umano della vicenda. Il passaggio dall’Allianz Stadium all’Inalpi Arena cambierà inevitabilmente la percezione dell’evento. Da una dimensione spettacolare e dispersiva si passerà a un contesto più raccolto, dove la distanza tra palco e pubblico sarà molto più ridotta. Kekko stesso ha ammesso che non sarà più la classica Notte dei Romantici "sotto le stelle", ma ha anche provato a vedere il lato positivo della situazione, sottolineando come il palazzetto permetta un contatto più diretto e intimo con il pubblico. La scaletta, però, non subirà alcuna modifica: lo show resterà quello pensato inizialmente, con tutti i brani più amati della band e la stessa energia.

La reazione dei fan

Sui social la risposta è stata immediata. Molti fan hanno apprezzato la trasparenza del cantante, altri hanno espresso sorpresa per il ridimensionamento, ma senza particolari polemiche, riconoscendo comunque la volontà della band di non annullare l’evento. Alla fine sembra che il pubblico abbia capito che questo cambio di programma non rappresenti una battuta d’arresto, ma piuttosto un aggiustamento necessario. Torino diventa così un caso isolato all’interno di un tour che, per il resto, sta procedendo con numeri solidi, come confermato dallo stesso cantante: "Non facciamoci mancare anche le belle notizie: tutte le altre date del tour stanno andando alla grandissima".

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