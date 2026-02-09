Keira Knightley, caos e segreti in un misterioso castello francese: il ritorno al cinema è più oscuro che mai Keira Knightley sta per fare il suo ritorno al cinema con una commedia dark, dai toni molto oscuri, che la vedrà in un lussuoso castello francese

Keira Knightley sta per tornare al cinema e con un film ricco di mistero e suspense. La celebre attrice farà ritorno al cinema con The Worst, una commedia dai toni molto oscuri, che la vedrà al fianco di Alicia Vikander, Jamie Dornan ed Erin Kellyman.

Keira Knightley al centro di una serata oscura e piena di segreti nel suo nuovo film

The Worst racconta come un’elegante fuga di coppia può trasformarsi in una notte disastrosa. La trama si concentra sulla socialite Emily Fisher (interpretata da Vikander) e suo marito Max, che invitano i loro amici altrettanto ricchi nel loro nuovo castello in Francia per la notte. Tra gli ospiti c’è un gruppo di persone che non si sopportano affatto. Abbiamo Holly (interpretata proprio da Knightley), una consulente per la diversità in difficoltà che è in lotta con tutti e finisce al centro di così tante liti da farsi venire l’emicrania. C’è poi Danny (Dornan), un talent agent arguto che cita la sua lista di clienti ogni volta che può. L’elegante serata inizia ad andare in malora poco a poco, e oscuri segreti vengono svelati. Il tutto mentre la cameriera Niamh (Kellyman) si ritrova nel mezzo del caos di questi ospiti.

La sfida del regista di The Worst agli spettatori

Descritto come una "satira di classe incredibilmente divertente", The Worst rappresenta il debutto alla regia dello scrittore Simon Woods. In un’intervista rilasciata a Variety, l’uomo ha espresso i suoi desideri per questo film, che spera sarà una visione unica e travolgente per il pubblico. "Voglio che il pubblico si diverta a guardare The Worst, che venga catturato da questi personaggi comici vividi ed esagerati, dalle loro relazioni complicate e scomode e dai problemi che ne derivano. – ha raccontato il regista, dicendosi pronto a sfidare gli spettatori, raccontando in modo originale e satirico anche la vita e il mondo che stiamo vivendo oggi – Stiamo costruendo un film pieno di colpi di scena, e non c’è cast da sogno migliore di questo per offrire ogni battuta inaspettata.", ha concluso.

Il film è prodotto da Eclipse Films, Promise Pictures, Protagonist Pictures e Logical Pictures International. Anche i produttori della pellicola – Andy Berg , John Sachs e Josh Hyams – si sono espressi sul film, elogiandone soprattutto il regista: "Simon Woods è uno dei talenti più entusiasmanti emersi nel cinema, sia come sceneggiatore che come regista. – hanno ammesso – Il suo nuovo lungometraggio ci porta in un viaggio mozzafiato attraverso ogni emozione immaginabile, ricco di grandi momenti di umorismo, sorpresa e colpi di scena inaspettati e terrificanti." Si sono infine detti entusiasti di lavorare con lui e col cast messo in piedi per questa affascinante sceneggiatura.

