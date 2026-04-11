Keanu Reeves gela il mondo del cinema e lancia l'ultimatum: "Non siate dei fott*ti stron*i"
Keanu Reeves regala una lezione di vita brutale ai giovani attori emergenti: la sua ricetta per il successo non lascia spazio all'arroganza
Mentre presentava il suo nuovo film Outcome, Keanu Reeves ha deciso di lasciare a casa i giri di parole. A chi gli ha chiesto un consiglio per i giovani che sognano di fare gli attori, ha risposto in modo schietto: "Cercate di non essere dei fott*ti stron*i".
Keanu Reeves lancia un’importante ma brutale lezione agli attori emergenti
Per l’attore, l’umiltà nel lavoro è la prima cosa, motivo per il quale ha poi meglio spiegato la sua lezione ai giovani attori: "Andate al lavoro e rispettate chiunque si trovi lì con voi, almeno finché non vi dimostrano di non meritarselo. – ha dichiarato durante il tour promozionale del film – Provateci. Magari non basterà, ma è il punto di partenza." In un mondo come quello del cinema, dove spesso l’ego vince su tutto, Reeves continua a puntare sulla gentilezza e sulla professionalità, doti che d’altronde lo hanno reso uno degli attori più amati di sempre, dai tempi di Matrix fino a John Wick.
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Reeves protagonista di Outcome, una storia di errori e cadute
Il consiglio di Keanu cade a pennello con la trama di Outcome, la nuova commedia diretta da Jonah Hill. Nel film, Reeves interpreta Reef Hawk, una star del cinema che finisce nei guai a causa di un ricatto legato al suo passato. È la storia di un uomo famoso ma fragile, che deve fare i conti con gli errori commessi e con le persone che ha ferito nel tempo. Il film debutterà in anteprima mondiale il 10 aprile su Apple TV.
Oltre a Reeves, anche gli altri attori del cast di Outcome hanno detto la loro su come gestire il successo. Matt Bomer ha puntato tutto sugli affetti, dichiarando: "Circondatevi di persone che vi conoscevano prima della fama. Sono gli unici che vi aiutano a restare normali quando tutto intorno a voi diventa assurdo." Cameron Diaz, tornata alla recitazione dopo una lunga pausa, ha invece aggiunto: "Non ci sono istruzioni per diventare famosi. Ognuno deve inventarsi il proprio modo di gestire la cosa. Il segreto? Chiedere consiglio a chi si stima davvero."
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