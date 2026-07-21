Addio a Kaylee Hottle, è morta a 18 anni l'attrice di Godzilla Vs Kong a causa di un tragico incidente: il dolore del padre Il mondo del cinema piange la giovane attrice, nota soprattutto per aver preso parte al franchise di Godzilla: chi era la promettente star

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

Facebook Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

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Il mondo del cinema è sconvolto dalla perdita di Kaylee Hottle, attrice 18enne resa celebre dal suo ruolo in Godzilla Vs Kong e scomparsa in un tragico incidente stradale in Maryland, come confermato a TMZ dal padre Joshua. L’interprete, non udente come il genitore, aveva interpretato Jia a partire dal quarto film del Monsterverse, risalente al 2021, riprendendo il ruolo anche in Godzilla Vs Kong: Il nuovo impero. L’uomo ha affidato il suo dolore a una diretta sui social in lingua dei segni, spiegando di essere stato informato dalle autorità che il cuore della figlia ha smesso di battere durante la corsa d’urgenza verso l’ospedale.

Morta in un incidente stradale Kaylee Hottle, volto di Jia in Godzilla Vs Kong

Originaria di Atlanta, in Georgia, Kaylee Hottle era cresciuta all’interno di una famiglia sorda da generazioni. A soli 9 anni ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo, prendendo parte a diversi spot pubblicitari, tra cui una celebre campagna per l’applicazione di messaggistica video Glide, molto diffusa nella comunità dei sordi. Nel 2021, come detto, è arrivata la svolta professionale grazie al ruolo di Jia in Godzilla Vs Kong, una giovane orfana dell’isola di Skull Island capace di comunicare con King Kong attraverso la lingua dei segni e legata al personaggio dell’antropologa Ilene Andrews, recitata da Rebecca Hall.

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Tra le sue esperienze sul piccolo schermo figura anche una partecipazione nella quarta stagione del reboot della serie televisiva Magnum P.I., per poi riprendere il ruolo di Jia per Godzilla Vs Kong: Il nuovo Impero.

L’attivismo e l’impegno sociale per la comunità non udente

Durante i tour promozionali dei film, il regista Adam Wingard aveva raccontato più volte come la giovane attrice avesse conquistato la parte superando centinaia di candidate, definendo la sua presenza scenica un "talento naturale ed eccezionale", capace di veicolare emozioni fortissime e dirigere la scena senza mai usare la parola. L’ottenimento da parte sua del ruolo di Jia ha segnato un punto di svolta per la rappresentazione al cinema della comunità non udente.

Sul set, infatti, Hottle non aveva solamente recitato utilizzando il linguaggio dei segni, ma aveva affiancato i colleghi di cast come Rebecca Hall e Alexander Skarsgård, insegnando loro le basi della comunicazione per interagire al meglio dentro e fuori dalle riprese. Oltre all’impegno cinematografico, la diciottenne era diventata una figura di riferimento e un modello d’ispirazione negli Stati Uniti, partecipando a diverse campagne di sensibilizzazione sull’inclusione delle persone non udenti nel mondo dello showbusiness. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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