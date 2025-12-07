Kay La Ferrera, chi è il vincitore di Tu si que vales 2025: il sogno della vita e cosa farà con il ghiotto premio Il giovanissimo Kay La Ferrera vince l'edizione 2025 di Tu si que vales, la cui finale è andata in onda il 6 dicembre su Canale 5: ecco chi è il vincitore

Già aveva spiazzato tutti la prima volta che si era presentato sul palco, poi la semifinale che lo ha portato ad essere tra i finalisti di questa edizione e in ultimi l’attesa finale, dove è arrivato tra i 4 super finalisti che si sono contesi la vittoria di Tu si que vales nella puntata del 6 dicembre 2025, trasmessa in prima serata su Canale 5. Ecco chi è Kay La Ferrera, il vincitore di Tu si que vales 2025.

Kay La Ferrera è un bambino di 10 anni (classe 2015), il più giovane concorrente dell’ultima edizione di Tu si que vales, e vive a Roma. La mamma è giapponese e il papà italiano. Ha un grande sogno, quello di diventare un bravissimo mago per svolgere questo mestiere da vero e proprio professionista: "Da grande voglio fare il mago, mi è nata questa passione quando ero al compleanno di mio cugino e mio zio ha fatto alcune cose di magia, cosi mi sono incuriosito e ho provato a fare magia", ha detto durante la sua esperienza nel programma. Il suo primo spettacolo di magia si è tenuto in un club di Roma dove si era iscritto poco prima del debutto, ma non conosciamo altri dettagli in merito.

Il bambino è molto spigliato, solare, energico, capace nella sua attività e sopratutto ha una parlantina che conquista, oltre a un talento innato nel leggere le menti di giudici e pubblico, perché, a differenza di altri candidati che ci hanno provato, a Kay sono sempre riusciti i numeri portati in studio, lasciando a bocca aperta tutti – giudici, conduttori e pubblico – tra carte da gioco e parole.

Cosa è successo al vincitore Kay La Ferrera e il premio nella finale di Tu si que vales

Nella finale di Tu si que vales, dove in palio c’era un montepremi da 100mila euro in gettoni d’oro e, come ricorda la conduttrice Giulia Stabile, "la gloria", Kay La Ferrera ha esordito dicendo "Proverò a leggere nelle vostre menti", e c’è riuscito alla perfezione, aggiudicandosi l’ambito premio dopo la corsa alla vittoria che ha visto tra i 4 super finalisti anche il ventriloquo Terry Fator, i burattinai di Dundu Giganti di Luce e il gruppo che unisce l’hip hop con il tennis da tavolo Ping Pong Pang.

Poi scopriamo anche il motivo per cui il minorenne, che al momento della premiazione non era presente sul palco in quanto era già passata la mezzanotte (c’era la madre accanto al suo cartonato per ritirare il premio), voleva vincere Tu si que vales: "Ci ha detto che voleva ripagare la sua famiglia dei sacrifici fatti", ha dichiarato Maria De Filippi rivolgendosi alla madre di Kay.

Durante la clip di presentazione che ha preceduto l’ultima sua esibizione da illusionista, quella della finale, prima di diventare il vincitore effettivo di Tu si que vales 2025 grazie all’ottenimento del 38,68% di voti da casa, è stato lo stesso Kay La Ferrera a svelare cosa avrebbe fatto con i 100mila euro, se avesse trionfato nella competizione: "Se dovessi vincere, vorrei comprare degli attrezzi di magia e poi rifarei un viaggio in Giappone per rivedere i miei nonni".

