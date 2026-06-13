Katy Perry sorprende ai Mondiali 2026: il duetto inaspettato che conquista il pubblico e il bacio al fidanzato Justin Trudeau La popstar americana evita i suoi successi più celebri e punta tutto su una performance dal forte valore simbolico insieme al giovane talento Tius Luka.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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L’apertura dei Mondiali 2026 negli Stati Uniti ha regalato momenti spettacolari, tra musica, effetti scenici e una parata di celebrità che ha trasformato il SoFi Stadium di Inglewood in una gigantesca vetrina dello spettacolo internazionale. Tra gli artisti protagonisti della cerimonia che ha preceduto la sfida inaugurale tra Stati Uniti e Paraguay, una delle esibizioni più commentate è stata senza dubbio quella di Katy Perry, capace di distinguersi con una scelta tutt’altro che scontata.

Katy Perry canta ai mondiali 2026: una scelta musicale controcorrente

In un contesto simile ci si sarebbe aspettati uno dei brani più iconici del suo repertorio, e invece Katy Perry ha deciso di sorprendere tutti puntando su Wonder, brano tratto dall’album 143. Una scelta che ha spiazzato parte del pubblico ma che ha dato all’esibizione un tono più intimo e simbolico. Il pezzo, infatti, si muove su un messaggio di speranza e meraviglia, con un invito a non perdere quello sguardo puro tipico dell’infanzia. Una direzione narrativa che si è adattata perfettamente allo spirito dell’evento, dove lo sport diventa anche racconto collettivo e celebrazione globale.

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Il momento durante la performance Tius Luka

A rendere l’esibizione ancora più intensa è stata la presenza di Tius Luka, giovanissimo cantante norvegese di dieci anni. I due hanno condiviso il palco tenendosi per mano, in un ingresso che ha immediatamente catturato l’attenzione del pubblico. Il loro legame artistico non nasce per caso: la collaborazione su Wonder risale infatti a diversi anni fa, quando una registrazione vocale del bambino arrivò alla cantante, colpita dalla naturalezza della sua voce. Da lì, il progetto si è sviluppato fino a questo momento sul palco mondiale, diventato di fatto la chiusura di un cerchio iniziato quando Tius era ancora molto piccolo.

Uno stadio pieno di stelle

Attorno allo show, il clima era quello delle grandi occasioni internazionali. Le tribune del SoFi Stadium erano popolate da volti noti del cinema, dello sport e dello spettacolo: come Cruise e David Beckham, che erano seduti accanto, oltre a star come Sofia Vergara, Owen Wilson, Halle Berry, Paris Hilton e Draymond Green, giocatore di basket dei Warriors. Tra performance e spettacolo, la serata ha confermato ancora una volta quanto l’apertura dei Mondiali sia ormai un evento che va ben oltre il calcio.

Il momento virale dopo lo show con Justin Trudeau

Conclusa l’esibizione davanti a oltre 70 mila spettatori, Katy Perry ha vissuto un altro momento circolato rapidamente sui social. La cantante si è infatti diretta verso il suo fidanzato Justin Trudeau, presente tra il pubblico, dove dopo un abbraccio i due si sono scambiati un bacio che ha immediatamente catturato l’attenzione delle telecamere e degli spettatori presenti.

Un gesto semplice ma diventato subito virale, che ha aggiunto un ulteriore capitolo a una serata già ricca di scoop. Con le cerimonie inaugurali ormai archiviate, l’attesa si sposta verso il prossimo grande appuntamento dello show legato ai Mondiali, L’halftime della finale con la collega Madonna.

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