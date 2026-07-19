Katy Perry pronta a sorprendere tutti al Lucca Summer Festival: la scaletta completa del concerto di stasera 19 luglio. L'attesa è finita Katy Perry sta per esibirsi al Lucca Summer Festival per la sua unica tappa italiana. Ecco la scaletta dell'attesissimo concerto

Stefania Meneghella Giornalista Giornalista pubblicista, scrittrice e critica d’arte, sono autrice di quattro romanzi e fondatrice di Kosmo Magazine

IPA

CONDIVIDI

Stasera 19 luglio Katy Perry si esibirà sul palco del Lucca Summer Festival e, per la cantante americana, sarà l’unica data italiana del suo tour mondiale The Lifetimes Tour. Per lei sono attesi 17.000 spettatori, arrivati da ogni dove per assistere a un live senza precedenti arrivato proprio un anno dopo il concerto all’Unipol Arena di Bologna. Il live inizierà alle ore 21 e, ad aprire la scena, sarà il trio elettropop francese Dov’è Liana.

Tutta la scaletta del concerto di Katy Perry a Lucca

La popstar internazionale si è detta emozionatissima per questo tour, che rappresenta un vero e proprio viaggio tra le sue hit più iconiche, grazie alle quali è diventata tra le artiste più ascoltate al mondo. Si parte con la celebre California Girls del 2009 e poi con Last Friday Night, Hot N Cold e I Kissed a Girl. Il pubblico è inoltre pronto a cantare pezzi senza tempo come Unconditionally e Firework, che chiuderà il concerto. Ecco la scaletta ufficiale:

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

California Gurls

Teenage Dream

Last Friday Night (T.G.I.F.)

Chained To The Rhythm

Never Really Over

Dark Horse

E.T.

Part Of Me

I’m His, He’s Mine

Bon Appétit

Bandaids

Watch It Burn

Heads Will Roll

Legendary Lovers

The One That Got Away

Thinking Of You

Hot N Cold

I Kissed A Girl

All The Love

Lifetimes

Wide Awake

Roar

Firework

Tutte le curiosità sull’unica tappa di Katy Perry in Italia

La città di Lucca si è fermata per l’arrivo della popstar e il comune ha messo in atto una vera e propria organizzazione sulle modalità di traffico e di parcheggi. Katy Perry è infatti arrivata nel luogo toscano sabato 18 luglio, anche se non si è ancora fatta vedere. Le indiscrezioni dicono infatti che la cantante avrebbe voluto restare nell’anonimato e alloggiare quindi fuori dalla città, in modo da restare distante dalle luci dei riflettori.

Pare infatti che stia pernottando in un resort lontano alcuni km dalla cittadina, anche se lei stessa non ha ancora postato sui social foto che la ritraggono in Italia. Le voci dicono anche che Perry avrebbe richiesto agli organizzatori la presenza di composizioni floreali di ortensie bianche e viola, peonie e rose bianche e rosa nel suo camerino. L’attesa è quindi finita, anche perché questo sarà l’unico concerto della cantante in Italia. Dopodiché continuerà il suo tour internazionale nei posti più belli del mondo. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

Potrebbe interessarti anche