Katie Holmes e la madre Kathleen illuminano il red carpet di New York con l'amore vero: un legame che fa piangere (di gioia) L'attrice a New York ha anticipato una delle più forti tendenze dell'estate, dando l'ennesima lezione di grande eleganza contemporanea

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

Facebook Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

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Katie Holmes, nota ai più per il ruolo di Joey Potter in Dawson’s Creek, sa benissimo come catturare l’attenzione e lo ha dimostrato per l’ennesima volta in occasione dell’attesissimo Spring Gala 2026 dell’American Ballet Theatre, svoltosi nella sfarzosa cornice del Cipriani 42nd Street di New York, a cui ha partecipato accompagnata dalla madre Kathleen. Per l’occasione, Katie ha scelto un abito completamente bianco, un look destinato a ritagliarsi un posto tra i più iconici della stagione.

Katie Holmes e la madre Kathleen sul red carpet dell’American Ballet Theatre 2026 Spring Gala

Un look audace e che trasuda eleganza contemporanea, quello indossato da Katie Holmes allo Spring Gala 2026 all’American Ballet Theatre, e destinato a diventare un apripista per le tendenze della prossima estate. L’attrice ha infatti indossato un outfit total white che rilancia il peplo. Un completo a due pezzi firmato Khaite dal motivo jacquard ad alto tasso di spettacolarità, dove un corpetto dalle spalline sottili incontrava un maxi peplo geometrico che ridisegnava la silhouette in chiave scultorea.

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Per rendere il tutto ancora più morbido e dinamico, ecco una gonna ampia e morbida dello stesso colore e che si muoveva con una grazia quasi coreografica ad ogni passo. Alcuni gioielli luminosi e un paio di sandali con il tacco basso, poi, mettevano il punto aggiungendo quel pizzico di "effortless chic" che non guasta mai. A completare il look, la chioma castana acconciata per l’evento in onde morbide lasciate libere di cadere sulle spalle e lo sguardo sottolineato da uno smokey eyes scuro.

Katie e Kathleen, un legame speciale

Ospite d’eccezione dell’evento, Katie era in compagnia della madre Kathleen Stothers-Holmes, con la quale non ha mai fatto mistero di avere un legame davvero speciale. "Non so come abbia fatto mia madre a crescerci tutti e cinque. Ho imparato da lei, mi ha ispirata. Sono fortunata ad essere amata da una donna così generosa, forte e intelligente", aveva dichiarato l’attrice in una passata intervista.

Katie Holmes è in procinto di sceneggiare, dirigere e interpretare come protagonista Happy Hours, un progetto concepito come trilogia, una commedia romantica in cui reciterà nuovamente al fianco di Joshua Jackson, famoso per essere stato il volto di Pacey Witter di Dawson’s Creek.

Kathleen evidentemente condivide lo stesso senso del gusto della figlia, e le due hanno saputo regalare ai fotografi un momento di grande complicità. Uno di quelli che, senza troppi fronzoli, sarebbe capace di illuminare da sé anche il più prestigioso dei red carpet.

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