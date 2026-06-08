Katie Holmes e Joshua Jackson come due innamorati persi al Tribeca Film Festival: il red carpet riaccende la ‘Generazione Dawson’s Creek’ A quasi trent'anni da Dawson's Creek, i due ex colleghi si ritrovano davanti alla macchina da presa: sul red carpet del Tribeca è tornata la magia di sempre.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Katie Holmes e Joshua Jackson di nuovo insieme, stavolta sul grande schermo. Venerdì sera al BMCC Tribeca PAC di New York, i due attori hanno calcato il red carpet della premiere di Happy Hours, presentato in anteprima mondiale al Tribeca Film Festival. Sorrisi, abbracci e un’intesa rimasta intatta dopo quasi trent’anni hanno reso virali le immagini del red carpet in poche ore, risvegliando la nostalgia di tutti quelli che da adolescenti avevano seguito le vicende di Joey Potter e Pacey Witter in Dawson’s Creek. Per Holmes e Jackson, Happy Hours è il primo film insieme: senza dubbio, un ritorno questo atteso da una generazione intera. Di seguito, tutti i dettagli.

Katie Holmes e Joshua Jackson, i due volti di Dawson’s Creek fermano il tempo sul red carpet del film Happy Hours

Katie Holmes e Joshua Jackson hanno fatto emozionare i fan presentandosi insieme sul red carpet del Tribeca Festival 2026 per la première di Happy Hours, il film che li riporta a recitare fianco a fianco dopo oltre venticinque anni dai tempi di Dawson’s Creek. Per molti spettatori cresciuti negli anni Novanta, rivedere insieme gli storici interpreti di Joey e Pacey è stato un vero tuffo nel passato. Holmes ha conquistato i fotografi con un elegante abito color champagne in satin impreziosito da dettagli in pizzo, mentre Jackson ha scelto un raffinato completo blu con camicia bianca, sfoggiando il sorriso che lo ha reso celebre. Oltre a essere protagonista del film, Katie Holmes ne è anche sceneggiatrice e regista.

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Happy Hours, Katie Holmes protagonista e regista del film con Joshua Jackson: di cosa parla

In Happy Hours interpreta Liz, una fotografa appena divorziata che ritrova per caso Andrew, il suo amore adolescenziale, interpretato da Jackson. Da quell’incontro nasce un percorso fatto di ricordi, emozioni irrisolte e una possibile seconda occasione. L’attrice ha raccontato di aver pensato il progetto come il primo capitolo di una trilogia dedicata all’amore in età adulta, un tema che ritiene ancora poco esplorato al cinema. Jackson ha invece descritto il film come l’inizio di una storia d’amore raccontata in più fasi. Il clamore attorno alla pellicola era iniziato già durante le riprese a New York, seguite con entusiasmo dai fan sui social.

Holmes ha ammesso di essere rimasta sorpresa dall’affetto che ancora oggi circonda lei e Jackson, mentre ha spiegato che entrambi hanno voluto affrontare questo nuovo lavoro senza riproporre semplicemente i personaggi che li hanno resi famosi. Per ora Happy Hours non ha ancora una data di uscita ufficiale, ma l’hype che c’è intorno lascia ben sperare.

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