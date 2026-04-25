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Katie Holmes e Joshua Jackson come Joey e Pacey: il gesto inatteso dell'attrice accende la speranza in un ritorno di fiamma

Chiunque abbia amato Dawson’s Creek non ha mai perso la speranza di rivedere i due attori insieme anche nella vita: solo un sogno o possibile realtà?

Debora Manzoli

Debora Manzoli

Scrittrice ed editor

Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

Spesso si dice che certi amori siano destinati a non finire mai, e a guardare quello che sta accadendo attorno a Katie Holmes e Joshua Jackson, verrebbe quasi da crederci. A distanza di oltre vent’anni dalla fine di Dawson’s Creek, la serie che li ha resi celebri e che per un breve periodo li ha uniti anche nella vita reale, i due attori sono tornati a far sperare i tantissimi fan in un ritorno di fiamma. Un semplice "mi piace" su Instagram, messo da Katie sotto i commenti dei fan che sperano in una loro relazione, ha riacceso la speranza di una generazione intera. Quella che li ha amati come Joey e Pacey e che, nel proprio cuore, non ha mai smesso di farlo. Ecco qualche dettaglio in più.

Da Capeside a Hollywood: Katie Holmes e Joshua Jackson di nuovo insieme

Era il 1998 quando Dawson’s Creek debuttava sugli schermi americani, portando nelle case di milioni di teenager una storia di amicizia, amore e crescita ambientata nella cittadina di Capeside. Katie Holmes interpretava Joey Potter, la ragazza della porta accanto dal cuore grande e dall’anima irrequieta. Joshua Jackson era Pacey Witter, il ragazzo irriverente, pasticcione e romantico che, con il tempo, si sarebbe rivelato l’amore della sua vita.

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I due si sono frequentati nella realtà per circa un anno, tra il 1998 e il 1999, durante le riprese delle prime due stagioni della serie. Una storia breve ma intensa, nata tra i camerini e i set della Carolina del Sud. Nel frattempo, i loro personaggi, Joey e Pacey, sono diventati il simbolo di un’intera generazione, ed è proprio per questo che moltissimi fan sperano ancora oggi di rivederli insieme. Nel tempo le loro strade si sono divise, ma il forte legame è sempre rimasto. Parlando del loro rapporto, lo stesso Joshua Jackson ha spiegato che, anche quando non si sentono per settimane o mesi, ciò che li unisce rimane di una solidità rara.

La scorsa estate Katie Holmes ha mandato letteralmente in visibilio i fan annunciando una nuova collaborazione con Joshua: tre film scritti da lei, incentrati sulla ricerca dell’amore. Il primo, intitolato Happy Hours, è atteso al Tribeca Film Festival nel giugno di quest’anno e proprio questo mese i due hanno sfilato insieme su un red carpet, a braccetto come ai vecchi tempi, dando la possibilità ai fan di sognare ad occhi aperti.

Katie Holmes e Joshua Jackson, un ‘mi piace’ scatena i fan

Ma a far esplodere nei fan una gioia incontenibile è stato un post su Instagram. Katie ha infatti condiviso sui social una foto in cui abbraccia Joshua, affermando di aver vissuto un sogno nel poter tornare a lavorare con lui. Il post è stato ovviamente preso d’assalto dai fan con commenti come "Dovrebbero essere una coppia", "Questo è il matrimonio che sarebbe dovuto accadere nella vita reale" e "Per favore, sposatevi e guarite i nostri cuori millennial".

L’attrice, mettendo ‘mi piace’ a questi commenti, ha dunque accesso ulteriormente le speranze dei fan in un ritorno di fiamma. Ad oggi, che si tratti di semplice nostalgia, di complicità professionale, vera amicizia o di qualcosa di più, è impossibile dirlo con certezza. Ma una cosa è certa: Joey e Pacey continuano ad avere un potere straordinario sulle persone. E forse, almeno un po’, anche l’uno sull’altra.

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