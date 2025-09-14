Katia Ricciarelli, la vita privata: l’amore con Pippo Baudo, l’aborto rimpianto, i tradimenti dell’ex famoso Un percorso fatto di amori intensi, scelte difficili e dolori mai dimenticati: la vita della Ricciarelli è stata segnata da relazioni importanti e vicende complesse.

Sarà tra i protagonisti della nuova puntata di Verissimo, pronta a raccontarsi senza filtri nel salotto di Silvia Toffanin. Katia Ricciarelli, una delle voci più amate del panorama lirico e volto noto della televisione, torna a parlare della sua vita privata, fatta di amori importanti, momenti di felicità e ferite mai del tutto rimarginate. In attesa dell’intervista, ripercorriamo i passaggi più significativi della sua storia sentimentale.

Katia Ricciarelli: gli anni con José Carreras

Prima di incontrare Pippo Baudo, Katia Ricciarelli ha vissuto una lunga relazione con José Carreras, il celebre tenore spagnolo. Un amore iniziato nei primi anni Settanta e durato tredici anni, nato da un colpo di fulmine e reso complicato dai tradimenti. Carreras, all’epoca sposato, lasciò la moglie per stare con Katia, ma con il tempo le continue infedeltà minarono la fiducia. Ricciarelli, dopo tanti perdoni, decise di chiudere quella storia che per lei era stata totalizzante ma troppo dolorosa da sostenere.

Il matrimonio con Pippo Baudo

Archiviata la relazione con Carreras, Katia trovò in Pippo Baudo l’uomo che le restò accanto per quasi vent’anni. I due si sposarono il 18 gennaio 1986, giorno del suo quarantesimo compleanno. Un matrimonio amatissimo dal pubblico, fatto di complicità ma anche di sofferenze nascoste. Prima delle nozze persero un figlio, un dolore che la coppia non superò mai del tutto, e in seguito provarono senza successo a diventare genitori attraverso la procreazione assistita: "Io e Pippo Baudo abbiamo perso un figlio prima di sposarci e abbiamo provato ad averne un altro con la procreazione assistita", ha confidato la soprano a Verità mai dette di Monica Setta, parlando di un rimpianto che ancora oggi porta nel cuore.

Gli altri amori celebri da Alberto Sordi a Paolo Grassi

Oltre a Baudo e Carreras, Katia Ricciarelli ha conosciuto altri amori che hanno lasciato un segno. Paolo Grassi, sovrintendente della Scala, le scriveva lettere appassionate in quello che lei ha definito un legame cerebrale e platonico. Con Alberto Sordi, invece, ci fu una relazione più concreta, fatta di corteggiamenti intensi, regali e presentazioni in famiglia: "Era un uomo passionale, tra noi non ci furono solo baci come dissero. Alberto mi presentò alle sorelle, mi portò a casa anche se sapevo che non si sarebbe mai sposato. Dicevano che fosse tirchio, con me era generosissimo"., ha raccontato Katia, ricordando la benevolenza dell’attore romano.

Un percorso tra gioie e dolori in vista di Verissimo

La vita privata di Katia Ricciarelli è stata intensa quanto la sua carriera artistica. Dai tradimenti vissuti con Carreras al matrimonio con Baudo, fino alla maternità mancata e ai legami con grandi personaggi dello spettacolo, il suo percorso racconta una donna che ha sempre vissuto l’amore senza riserve. E oggi, a Verissimo, sarà l’occasione per rivedere tutto con la sincerità che da sempre la contraddistingue.

