Katia Ricciarelli, il toccante ricordo di Pippo Baudo a Natale: “Ci siamo amati davvero” L’ex moglie del conduttore scomparso pochi mesi fa è tornata a parlare del loro amore a Storie di Donne Al Bivio, ospite di Monica Setta: cosa ha detto

Katia Ricciarelli ricorda Pippo Baudo. Ospite di Monica Setta a Storie di Donne al Bivio nella puntata che andrà in onda questo weekend, infatti, l’ex soprano è tornata a parlare della storia d’amore e del matrimonio col conduttore scomparso pochi mesi fa. Katia ha ribadito di avere vissuto il suo grande amore grazie a Baudo e di essersi sempre sentita sua moglie, anche dopo il divorzio. Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.

Katia Ricciarelli e il ricordo di Pippo Baudo: il racconto a Storie di Donne al Bivio

Ospite di Storie di Donne al Bivio nella puntata che andrà in onda sabato 27 dicembre (appuntamento su Rai 2 alle ore 15), Katia Ricciarelli è tornata a parlare del suo legame con Pippo Baudo, morto lo scorso 16 agosto a Roma. L’ex soprano ha ricordato proprio il periodo della scomparsa dell’ex marito, sposato nel 1986 nella ‘sua’ Militello, dove poi si tenuti i funerali. "Pippo è mancato da più di quattro mesi, ma per me c’è ancora. È come con mia madre Molara, ci parlo, sento la sua presenza" ha raccontato Katia, che ha ripetuto di avere vissuto il suo unico grande proprio grazie a Baudo: "Prima di lui non mi ero mai voluta sposare, è stato un amore grande e non riesco ancora a parlarne al passato". La cantante è poi tornata sulla morte dell’ex marito, ricordando: "Ho appreso della sua morte dai messaggi di condoglianze che mi arrivavano sul cellulare. Nessuno mi ha avvisato. Mi sono subito precipitata a Roma per la camera ardente. Volevo abbracciare una sola persona: la figlia Tiziana, a cui ho voluto molto bene".

Il gesto per l’ex marito a Natale: cosa farà

Nel corso della chiacchierata con Monica Setta a Storie di Donne al Bivio ovviamente Katia Ricciarelli ha ricordato come anche nei 18 anni di matrimonio con Pippo Baudo non siano mancati alti e bassi. "A volte chiamava, altre volte tornavo io. Ci sono stati momenti difficili come in tutte le coppie, ma ci siamo amati davvero e per me resterà mio marito per sempre" ha raccontato l’ex soprano ribadendo il suo amore e svelando anche il suo gesto per ricordare il conduttore durante queste festività: "Nella mia villa coltivo le rose. Il giorno di Natale una rosa la dedicherò a lui".

