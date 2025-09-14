Verissimo, Katia Ricciarelli su Pippo Baudo durissima contro Dina Minna: "Non la perdonerò mai" La soprano, ospite di Silvia Toffanin domenica 14 settembre, rilancia contro la segretaria storica di Pippo Baudo: cosa ha detto

Valentina Di Nino Giornalista Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli.

CONDIVIDI

Tra gli ospiti più attesi della puntata di domenica 14 settembre di Verissimo, c’è sicuramente Katia Ricciarelli. La soprano, sposata in passato con Pippo Baudo, è stata al centro di polemiche infuocate nei giorni della morte del grande conduttore, quando si è pubblicamente scagliata contro la segretaria di Baudo, Dina Minna, accusandola di aver isolato il presentatore e di aver esercitato su di lui molta influenza. Accuse che, nella lunga chiacchierata con Silvia Toffanin, Katia Ricciarelli rilancia con parole durissime.

Katia Ricciarelli: "Pippo Baudo isolato, nemmeno il figlio è stato avvisato della sua morte"

"Io non l’ho saputo appena successo da chi di dovere", racconta subito, parlando di come abbia appreso la notizia della scomparsa dell’ex marito. "l’ho saputo da messaggi di condoglianze che mi arrivavano sul telefonino e io pensavo fossero scherzi, una fake news, perchè non era la prima volta. E poi invece le persone che erano sul posto, la mia agente, mi ha detto che era vero. Noi eravamo divorziati ma io sapevo che lui era vivo e mi dava una sicurezza."

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Più avanti nell’intervista spiega meglio perché abbia appreso una cosa così con ritardo e non da fonte diretta: "Con Pippo non ci sentivamo da un po’, non c’era un filo diretto" "Ma perchè?" chiede Silvia Toffanin: "era filtrato da una segretaria? Cosa succedeva?" e Ricciarelli risponde: "Sì, la quale (segretaria) avrebbe dovuto avvisarmi che era da un mese in ospedale, e comunque avrebbe almeno dovuto avvisarmi che era morto invece di doverlo sapere dai messaggi di condoglianze. Una persona con cui sei stata tutti quegli anni, non importa cosa è successo, i perché ma…sta morendo e non me lo dite?" "Quando sono andata alla camera ardente ho visto una persona ( lo hai detto tu, la segretaria), in lacrime io, in lacrime lei… e le ho chiesto: perché non mi hai telefonato?" "E’ stato isolato secondo te?" chiede Toffanin riferendosi a Baudo e la risposta è diretta: "Sì, e tutti dicono la stessa cosa" e la soprano aggiunge che neanche il figlio di Pippo Baudo, Alessandro, sarebbe stato avvisato della morte del padre: "Non si fanno tante cose"

L’intervista si conclude con una riflessione su come sarebbe potuto andare a finire diversamente il matrimonio con il conduttore, ma non solo "Siamo stati in fondo, degli stupidi perché avremmo potuto continuare. Noi ci siamo sposati pensando che sarebbe stata l’ultima tappa della nostra vita e oggi penso che avremmo potuto risolvere tanti problemi. Non lo so. Mi dispiace tantissimo che non sia andato avanti" poi affonda il colpo finale contro Dina Minna: "Soprattutto mi dispiace che se ne sia andato praticamente da solo. Questo mi dispiace molto perchè, se avessi saputo prima la situazione, ti giuro, sarei andata a bussare alla porta, anche a buttarla giù, e sarei andata da lui. Ma invece, c’è stato silenzio totale proprio. E questa è una gran brutta cosa, che una persona muoia da sola, sapendo che poteva anche avere un aiuto dalla sottoscritta. Sarei rimasta giorno e notte con lui, ma nessuno mi ha detto niente. E questo non lo perdonerò". E ancora: "Io nella vita ho fatto tanti sbagli, ho sempre perdonato tutti ma per questa situazione non perdonerò mai. E verrà il giorno che i conti torneranno, perchè i conti tornano sempre".

L’intervista è stata registrata giorni fa, ma nella giornata di ieri era circolata la notizia che Dina Minna aveva diffidato Katia Ricciarelli proprio relativamente a questa intervista a Verissimo. Vedremo dunque se ci sarà un seguito a questa guerra.

Potrebbe interessarti anche