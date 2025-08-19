Trova nel Magazine
Pippo Baudo, l’amarezza di Katia Ricciarelli: “Nessuno mi ha detto che era morto, Mara Venier mi ha aiutato”. Il retroscena sul funerale

L’ex soprano e moglie del conduttore scomparso all’età di 89 anni si è sfogata dopo avere visitato la camera ardente al Teatro delle Vittorie: cosa ha detto

Katia Ricciarelli si sfoga e lo fa in un momento delicato. All’indomani della sua visita alla camera ardente allestita al Teatro delle Vittorie dopo la morte di Pippo Baudo, infatti, l’ex soprano e seconda moglie del conduttore siciliano ha svelato alcuni amari retroscena legati alla sua scomparsa. Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.

Katia Ricciarelli e lo sfogo sulla morte di Pippo Baudo: cos’è successo, il racconto

A poche ore dai funerali di Pippo Baudo – scomparso lo scorso sabato all’età di 89 anni – Katia Ricciarelli si è raccontata in un’intervista al quotidiano La Verità, raccontando alcuni retroscena legati alla notizia della morte dell’ex marito. In un momento particolarmente delicato, l’ex soprano si è tolta un sassolino dalla scarpa: "Ho saputo che era morto perché mi sono arrivati sul cellulare un paio di messaggi che dicevano: ci dispiace molto per Pippo. Era morto e non me l’avevano detto. L’ho trovata una cosa molto cattiva". Ricciarelli si è infatti lamentata di non essere venuta a conoscenza della morte di Baudo direttamente, magari tramite il suo avvocato o la famiglia. "Anche l’avvocato Giorgio Assumma non mi ha detto niente. Però, non voglio far polemica. Speravo che la notizia me la dessero Dina o Tiziana, la figlia" ha spiegato l’ex soprano, specificando però nuovamente: "Niente polemiche, non sono loro le persone poco sincere di cui parlo".

Katia Ricciarelli e Pippo Baudo sono stati sposati dal 1986 al 2004, anno della separazione (il divorzio arrivò nel 2007) e la cantante non ha mai nascosto di nutrire dei rimpianti, come raccontato a Storie di Donne al Bivio di Monica Setta lo scorso aprile ("L’ho amato moltissimo e non l’ho mai dimenticato"). La notizia della morte dell’ex marito ha dunque scosso particolarmente Katia, che ha svelato di essere stata sostenuta anche e soprattutto da Mara Venier: "Sabato sera alle 21 poi mi ha chiamato Mara Venier. Con lei mi sono sentita più forte e le ho chiesto di accompagnarmi alla camera ardente. Altrimenti sarei stata ancora più triste".

Il retroscena sui funerali: perché Karia Ricciarelli non ci sarà

Katia Ricciarelli non sarà presente ai funerali di Pippo Baudo, che si terranno nella ‘sua’ Sicilia a Militello in Val di Catania, nella Chiesa di Santa Maria della Stella, domani alle ore 15:30. "Non vado, non sto bene" ha spiegato l’ex soprano e seconda moglie di Pippo, aggiungendo: "L’altro giorno sono caduta e per non battere la testa mi sono incrinata una costola. Militello è troppo lontano. E me lo voglio ricordare com’era quando ci siamo sposati lì, nel 1986. Me lo porterò nella testa e nel cuore".

Programmi

